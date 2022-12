EO: una clip esclusiva del film di Jerzy Skolimowski introduce il protagonista

Il 22 dicembre arriverà nelle sale italiane EO, film diretto da Jerzy Skolimowski, di cui potete vedere una clip esclusiva in anteprima.

Arriverà dal 22 dicembre in sala, grazie a Arthouse di I Wonder Pictures, il film EO, il nuovo ptogetto del regista polacco Jerry Skolimowski di cui potete vedere in anteprima una clip.

Nel video si può vedere un passaggio della storia, ammirando splendidi paesaggi e facendo la conoscenza dell'asino protagonista della storia.

Il film Eo è stato il vincitore del Premio della Giuria al Festival di Cannes, ed è stato presentato Fuori Concorso alla 40esima edizione del Torino Film Festival. Il progetto si ispira a un classico di Bresson, Au hasard Balthazar, e si mette nella testa di un asino - animale intelligente e sensibile, costretto allo spettacolo dell'umana violenza e dell'umana insensatezza - ne visualizza i pensieri, i ricordi, i desideri.

Attraverso gli occhi e le vicissitudini di Eo, Jerzy Skolimowski mette in scena un inedito ritratto delle relazioni sociali e dei cambiamenti culturali in atto nel mondo moderno.

Il lungometraggio selezionato per rappresentare la Polonia agli Oscar, è la storia di un asino di nome EO, che liberato da un circo polacco inizia un viaggio attraverso l'Europa fino a giungere in Italia, incontrando e conoscendo le gioie e i dolori dell'umanità più varia. Una versione poetica, tenera, dolceamara e profondamente umanista di un "road movie", un ritratto delle relazioni sociali e dei cambiamenti culturali in atto nel mondo moderno, che ci aiuta a estendere i confini della nostra empatia.