Ennio Morricone, l'album postumo 'Morricone Segreto' ha una data d'uscita

A quattro mesi di distanza dalla scomparsa di Ennio Morricone sarà disponibile il primo album postumo del celebre compositore. Si intitola Morricone Segreto, ed è in uscita il 6 novembre, pochi giorni prima di quel che sarebbe stato il 92esimo compleanno del Maestro.

Come riporta Variety, il progetto è una raccolta di pezzi composti tra gli anni '60 e '80, che include anche sette brani inediti e mira a rendere noti alcuni tra i brani meno conosciuti e più sperimentali del compositore di C'era una volta in America e Per un pugno di dollari, come dichiara anche il CEO di Sugar Music, la compagnia di produzione del disco "Stiamo lavorando con le colonne sonore di diversi film che potrebbero non essere stati di grande successo, ma questo non vuol dire che la loro musica sia meno importante".

"Questo non sarà il Morricone di The Mission, C'era una volta in America o Il Buono, il Brutto, il Cattivo" ha commentato il produttore Pierpaolo De Sanctis, che ha curato la raccolta "È un Morricone più legato ai film di genere, ai gialli italiani, e i noir francesi dei primi anni '70, ai film sperimentali italiani" come ad esempio Lui per Lei di Claudio Rispoli o La Smagliatura di Peter Fleishman.

"Sono delle tracce magnifiche" ha poi aggiunto il figlio di Morricone, Andrea "In generale appartengono a un periodo storico davvero importante, perché gli anni '70 erano un incredibile laboratorio. Credo che molti dei capolavori di papà riflettano, in modi differenti, l'energia di quel periodo".

Morricone Segreto sarà disponibile dal 6 novembre in formato digitale, CD e vinile.