Endless Love stasera su Canale 5, anticipazioni: Tarik è colpevole, Emir riconosce il figlio di Zeynep

Stasera a partire dalle 21:40 circa va in onda un nuovo appuntamento con la soap turca che viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il martedì e il giovedì in prima serata.

Questa sera martedì 3 dicembre in prima serata su Canale 5, alle 21:40 circa, vanno in onda due nuove puntate inedite di Endless love, la serie turca incentrata su Kemal e Nihan, protagonisti di un'impossibile storia d'amore. La dizi è stata premiata con l'International Emmy Award e può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love: Zeynep ha deciso che non sposerà Hakan

Kemal informa Zeynep che non è stata lei a uccidere Ozan: il veleno era già in circolazione quando lei lo ha soffocato con il cuscino. Le chiede dove sia Tarik, ma sua sorella gli assicura di non saperlo e sostiene che ogni azione del fratello sia stata fatta per coprire la sua presunta colpevolezza. Kemal promette di non denunciare Tarik.

Nihan ha costretto Asu a confessarle che l'assassino di Ozan è Tarik, ma decide di non rivelare nulla a Kemal. Nel frattempo, Zehir, Ayhan e Kemal incontrano Anil, che, su ordine di Emir, dichiara di aver scambiato e-mail con Tufan e non con Kozcuoğlu. Anil ammette di aver consegnato a Tufan la telecamera dalla stanza di Ozan.

Vildan attende i risultati dell'autopsia di Ozan, che rivelano una verità scioccante: Mercan informa Kemal e Nihan che Ozan non è morto né per soffocamento né per avvelenamento, ma è stato impiccato. Tarik avrebbe inscenato il suicidio per coprire la presunta responsabilità di Zeynep. Nel frattempo, Leyla scopre una frode legata ai profitti dell'azienda: il carbone acquistato a prezzi bassi proviene da una società incapace di fornire quantità così elevate.

Tarik confessa a Zeynep di aver ucciso Ozan, pensando che fosse già morto dopo il suo tentativo di soffocamento. Kemal, intanto, non trova il coraggio di confessare a Nihan la verità sull'assassino di suo fratello. Parallelamente, Emir accompagna Zeynep in ospedale per un'ecografia del bambino e lei informa la madre che non sposerà Hakan, poiché Emir riconoscerà il figlio.

Mercan indaga su Tarik e chiede ad Asu i video dell'omicidio di Ozan. Quando Asu nega di averli, Mercan ottiene un mandato per perquisire l'appartamento di Tufan e Gurcan, oltre alle cassette di sicurezza. Durante la perquisizione, viene trovata una chiavetta contenente il video dell'omicidio, dove si vede Tarik mentre impicca Ozan.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Tarik, stanco della situazione, decide di confessare la verità a Kemal.