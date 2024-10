Endless love stasera 4 ottobre su Canale 5: Kemal cede al ricatto di Emir, Zehir incastra Tarik

Stasera in prima serata va in onda un triplo appuntamento della soap turca che viene trasmessa a partire dalle 21:40 circa: ecco la trama dei tre episodi serali del 4 ottobre

Stasera venerdì 4 ottobre in prima serata, su Canale 5, alle 21:40 circa, vanno in onda tre puntate di Endless love, la serie turca incentrata su Kemal e Nihan, protagonisti di un'impossibile storia d'amore. La dizi è stata premiata con l'International Emmy Award e può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. .

Anticipazioni di Endless Love: Kemal e Nihan, un piano per liberarsi da Emir

Zeynep, disperata, chiede conforto e aiuto a Tarik, temendo che Nihan scopra la verità sulla morte di Ozan. Tarik la rassicura, dicendole che non le accadrà nulla. Nel frattempo, Kemal riceve la visita di un inviato della banca, che gli comunica che tutte le sue transazioni sono sotto controllo per cercare eventuali irregolarità. Determinato a scoprire chi stia tramando alle sue spalle, Kemal inizia a sospettare di Asu.

A questo punto, Emir gioca le sue carte e ricatta Kemal, minacciandolo di mettere Mesut in prigione se non gli concede i terreni che desidera. Sotto la pressione di una possibile denuncia alle autorità, Emir ordina anche il trasferimento dell'intera società nelle sue mani. Zehir, nel frattempo, sospetta che Tarik sia il doppio giochista e gli affida un fascicolo strettamente riservato per farlo venire allo scoperto. Il fratello di Kemal si incontra poi con Emir, ignaro che Zehir lo stia seguendo e registrando.

Tarik non si accorge della trappola di Zehir

Costretto ad accettare le richieste di Emir, Kemal cede la società per evitare che Mesut venga denunciato. Nihan, sorpresa dal rientro di Asu, si trova intrappolata nel suo appartamento. La ragazza assiste all'arrivo di Kemal, che finge di non sapere del tradimento di Asu, la ragazza gli ha nascosto di essere la sorella di Emir con il quale sta tramando.

Notando la presenza di Nihan, Kemal trova un modo per farla uscire di nascosto e, dopo aver inventato una scusa per salutare la sua promessa sposa, la raggiunge. Le conferma la sua intenzione di liberare lei e sua figlia da Emir e di consegnare alla giustizia i responsabili della morte di Ozan.

Leyla visita Ayhan e gli dichiara quanto sia importante per lei la loro amicizia, nonostante il loro passato. Emir chiama Zeynep per chiederle di incontrarsi e le domanda se Nihan l'abbia contattata. La ragazza nega, ma Emir minaccia di rivelare a tutti la sua responsabilità nell'omicidio di Ozan. Zeynep, però, non si lascia intimidire.

Fehime sorprende Zeynep in atteggiamenti intimi con Emir e, infuriata, decide di non dire nulla a Huseyin per tutelare la pace in famiglia. Per giustificare la sua rabbia, inventa una scusa riguardante l'agente Hakan. Emir cerca di avvicinarsi a Deniz, mostrando un sincero affetto per la bambina, nonostante non sia suo padre biologico. Nihan, però, non si illude e cerca di tenere il marito il più lontano possibile dalla figlia, convinta delle sue intenzioni.