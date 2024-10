Endless Love, stasera 31 ottobre su Canale 5: Kemal arrestato, Leyla e Nihan unite contro Emir

Stasera in prima serata a partire dalle 21:40 circa va in onda un triplo appuntamento della soap turca: ecco la trama dei tre episodi inediti

Stasera giovedì 31 ottobre in prima serata, su Canale 5, alle 21:40 circa, vanno in onda tre puntate inedite di Endless love, la serie turca incentrata su Kemal e Nihan, protagonisti di un'impossibile storia d'amore. La dizi è stata premiata con l'International Emmy Award e può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio delle 14:10

Kemal e Nihan decidono che la cosa migliore da fare per evitare che Emir faccia in qualche modo sparire Deniz sia portarla in un luogo sicuro accudita dai genitori di Kemal. Il piano messo a punto da Kemal prevede anche la partecipazione di Zehir e di alcuni uomini che dovranno depistare eventuali inseguitori sguinzagliati da Emir. Il primo contrattempo però si verifica quando Nihan si accorge che Deniz è piena di bollicine rosse. Insieme a Kemal deve portarla in ospedale.

Anticipazioni di Endless love: Zehra si schiera contro Emir

Il piano di Nihan e Kemal di far curare la piccola Deniz in ospedale senza attirare sospetti fallisce. Il medico infatti, insospettito dalle loro azioni, decide di rivolgersi alla polizia. Hakan non esita a prendere misure drastiche, con controlli serrati in tutta l'area per individuare la bambina e coloro che l'accompagnano.

Kemal, Fehime e Huseyin, finiscono in prigione.I genitori vengono rilasciati subito, mentre il primo rimane in custodia, Poco dopo viene raggiunto da Emir che usa ogni arma a disposizione per danneggiare psicologicamente il suo rivale. Kozcuoğlu con perfidia gli fa ascoltare una registrazione della piccola Deniz che chiama lui "papà".

Leyla aiuta Nihan a prendere il controllo dell'azienda

Kemal resiste all'istigazione, rispondendo con fermezza alla provocazione. Zehra Tozkan, avvocato di Emir e conoscitrice dei suoi segreti, si offre di difendere Kemal proponendo di aprire una causa di paternità contro il suo cliente. Nonostante i rischi per Nihan, il legale assicura che la verità non verrà a galla se la donna confermerà che Kemal è il padre della piccola.

Parallelamente, Leyla riesce a bloccare Emir sul fronte aziendale, convincendo Ifran a non partecipare al consiglio direttivo, lasciando a Nihan l'opportunità di assumere il controllo e ostacolare i progetti di suo marito, guadagnando tempo e riducendo il suo potere e minando la sua autorità. Nel frattempo, Kemal interroga Cumhur con l'aiuto di Ayhan.

Inizialmente, l'uomo è riluttante a rivelare informazioni, ma grazie alle tecniche di persuasione di Ayhan, confessa di essere stato pagato per liberare il corridoio dell'ospedale e di aver portato una divisa da inserviente in un bar vicino. Non ha però idea di chi lo abbia ingaggiato, negando persino di conoscere Emir quando gli viene mostrata una sua foto. Kemal, inoltre, scopre che Zeynep vive con Hakan, ma una conversazione tra i due risolve qualsiasi incomprensione.