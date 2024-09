Endless love 27 settembre su Canale 5: Galip e Emir complottano, Zeynep e Hayan nascondono un segreto

Nuovo appuntamento con la soap turca in onda domani alle 14:10 circa: la serie viene trasmessa su Canale 5 nel daytime del pomeriggio dal lunedì al venerdì.

Endless Love torna domani venerdì 27 settembre su Canale 5 alle 14:10. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Zeynep chiede alla madre di mantenere il segreto sulla sua relazione. La soap turca ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love: Kemal è ignaro della trappola ordita da Galip ed Emir

Zeynep è in preda all'ansia e prega sua madre di mantenere il segreto riguardo alla sua relazione con il commissario Hayan. La giovane teme che i suoi fratelli, Tarik e Kemal, possano reagire male se scoprissero della sua relazione nascente con Hayan. Questo segreto pesa molto sulla ragazza, che non sa se riuscirà a mantenere il controllo della situazione senza destare sospetti. La madre, pur riluttante, accetta di non rivelare la notizia riservata.

Nel frattempo, sul fronte degli affari, Galip riceve una segnalazione dall'agenzia ispettiva di Kemal, che rileva nuove irregolarità nel progetto per cui l'azienda dei Kozcuoğlu ha vinto l'appalto. Con il supporto di Emir, Galip organizza una recita ben orchestrata: finge di essere profondamente indignato con Kemal per la segnalazione, aumentando ulteriormente la tensione tra loro.

Kemal può cadere nella trappola dei Kozcuoğlu

Tuttavia, dietro le quinte, l'ingegnere ignora che è rimasto vittima di una trappola organizzata da padre e figlio. Galip e Emir, infatti, rimasti soli, si congratulano per il successo della loro messinscena, che ha lo scopo di discreditare Kemal e portarlo su un terreno pericoloso, costringendolo a prendere decisioni affrettate.