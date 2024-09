Endless love stasera 27 settembre su Canale 5: Asu tenta il suicidio, Nihan rischia la vita, Kemal è in fuga

Stasera in prima serata va in onda un triplo appuntamento della soap turca che viene trasmessa a partire dalle 21:40 circa: ecco la trama dei tre episodi serali del 27 settembre.

Stasera venerdì 27 settembre in prima serata, su Canale 5, alle 21:40 circa, vanno in onda tre puntate di Endless love, la serie turca incentrata su Kemal e Nihan, protagonisti di un'impossibile storia d'amore. La dizi è stata premiata con l'International Emmy Award e può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love: Zeynep scopre il legame tra Emir e Asu

Emir e Reshat portano avanti i loro piani segreti, con Emir che gli consegna una valigetta di denaro, pronto a farlo partire dopo aver tradito Kemal. Nel frattempo, Galip collabora con il figlio, fingendo il proprio rapimento. Si fa trovare da Kemal nel magazzino di Zehir, una finta location creata per far credere a Kemal che Galip sia stato sequestrato.

Nihan, che segue di nascosto Emir e Reshat, arriva in un magazzino proprio mentre i due stanno per incontrarsi. Sfortunatamente, fa un rumore che mette i due in allerta. Nel tentativo di nascondersi, Nihan si rifugia in una ghiacciaia, ma presto comincia a soffrire di ipotermia. Disperata, riesce a chiamare Kemal, il quale riceve la telefonata proprio mentre la polizia sta per arrivare al magazzino in cui si trova con Galip. Nonostante la pressione, decide di fuggire per andare a salvare la ragazza, invece di restare per provare a discolparsi ed evitare l'arresto.

Galip finge di essere sequestrato per incastrare Kemal

Nel frattempo, Asu, devastata dall'abbandono di Kemal, tenta il suicidio. Chiama Nihan e Kemal, ma, in un primo momento nessuno dei due risponde., poi, corrono a soccorrerla e la portano in ospedale. Proprio in quel momento Emir telefona a Nihan per chiedere informazioni. La ragazza, sotto pressione, rivela il nome della clinica e Emir informa la polizia, che interviene. Tuttavia, Kemal riesce a fuggire prima di essere catturato.

Con l'aiuto di Zehir, Kemal capisce che è stato incastrato: i nemici hanno falsificato la firma di Zehir, legandolo al magazzino dove era nascosto Galip. Kemal si rifugia da Ayhan e viene raggiunto da Nihan e Leyla, che lo incoraggiano a usare una registrazione per scagionarsi. Ma Kemal rifiuta, temendo che farlo esporrebbe Nihan a ulteriori pericoli. Nel frattempo, Galip suggerisce alla polizia di cercare Kemal da Ayhan.

Zeynep, mentre si trova alla centrale di polizia, scopre che gli agenti faranno presto irruzione dove si nasconde suo fratello. Angosciata, non sa come aiutare Kemal. Nel frattempo, Emir e Asu vengono visti insieme da Zeynep, il che la spinge a sospettare che i due abbiano una. Quando minaccia di rivelare tutto, Emir la costringe al silenzio, facendole intendere che conosce la verità sulla morte di Ozan.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Kemal scopre che è stata la stessa Asu a diffondere la fake news sulla sua falsa gravidanza.