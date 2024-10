Endless love stasera 24 ottobre su Canale 5: Kemal soffoca Emir, Mujgan fa una rivelazione a Nihan

Stasera in prima serata va in onda un triplo appuntamento della soap turca che viene trasmessa a partire dalle 21:40 circa: ecco la trama dei tre episodi serali.

Stasera giovedì 24 ottobre in prima serata, su Canale 5, alle 21:40 circa, vanno in onda tre puntate inedite di Endless love, la serie turca incentrata su Kemal e Nihan, protagonisti di un'impossibile storia d'amore. La dizi è stata premiata con l'International Emmy Award e può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless love: Zeynep accetta l'offerta di Hakan per scoprire la verità sulla morte di Ozan

L'episodio si apre con Emir, che sospetta che Kemal possa aver letto il diario scritto da Nihan dove svela la paternità di Deniz, e una volta trovato, lo getta via. Tuttavia, non è l'unica scoperta sconvolgente: Kozcuoğlu viene a sapere che Asu gli ha mentito: la notte prima dell'incidente, il marito non era a casa con lei, come la ragazza aveva dichiarato.

Emir, furioso, va dalla sorella e la minaccia. Quando arriva Kemal, preso dalla rabbia, tenta di soffocarlo, ma viene fermato da Asu, che lo dissuade. Come punizione per il tradimento, la ragazza non potrà più vedere Mujgan, la loro madre. Nel frattempo, Leyla riceve una visita dall'avvocato dei Kozcuoglu, la donna decide di lasciare la casa a Emir ma, per sostenere Kemal, mantiene le sue azioni.

Uno scontro tra Emir e Kemal

Emir, con astuzia, permette a Kemal di raggiungere Nihan in ospedale, ma grazie a un orsetto con telecamera nascosto nella stanza, ascolta la conversazione tra i due mentre parlano della loro figlia Deniz, e Soydere, nonostante il dolore, per evitare ripercussioni decide di fingere di non sapere la verità, ma in realtà il suo nemico sta ascoltando tutto.

Qualche giorno prima dell'incidente, Kemal e Nihan si erano incontrati per cercare il diario di Deniz, e anche in quell'occasione erano stati spiati. I sospetti della ragazza trovano conferma nelle parole di Mujgan, che con una voce flebile le rivela che suo figlio conosce la verità. Zeynep, intanto, trova lavoro in una caffetteria e riceve una proposta da Hakan: trasferirsi da lui ora che suo fratello Safak è partito. Inizialmente rifiuta, ma quando scopre che l'uomo possiede il bottone trovato nella stanza in cui è stato ucciso Ozan, accetta l'offerta.

All'interno della casa di Emir, la domestica Efsane continua a fare la spia, riportando ogni movimento sospetto, ma viene scoperta da Eda, che lo riferisce a Nihan. Certi di essere spiati, Nihan e Kemal decidono di utilizzare un telefono usa e getta per comunicare in sicurezza, in quell'occasione lei gli rivela che suo marito ha minacciato di fare del male alla piccola Deniz.