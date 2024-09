Endless love stasera 20 settembre su Canale 5: Kemal smaschera Zeynep, un tranello per Emir

Endless Love torna domani venerdì 20 settembre su Canale 5 alle 14:10. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Emir tronca con Zeynep. La soap turca ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love: fine di una relazione segreta

Kemal svela a Emir il tranello orchestrato per mettere alla prova sua sorella. Rivela che Nihan non era mai stata davvero a casa sua, come Zeynep aveva invece riferito. Questo stratagemma era stato architettato da Kemal per smascherare le menzogne di Zeynep, che è caduta nella trappola senza rendersene conto.

Furioso per essere stato manipolato, Emir telefona immediatamente a Zeynep, informandola con gelida fermezza che non vuole più vederla, mettendo fine alla loro relazione segreta. Sconvolta e disperata, Zeynep realizza che la sua mossa per avvicinarsi a Emir le si è ritorta contro e adesso anche suo fratello le ha voltato le spalle.

Emir e Zeynep sono caduti nella trappola di Kemal

Tornato a casa, Emir trova Nihan che finge di dormire nel letto accanto a sua madre, Vildan. La scena è stata suggerita da Kemal, come vedremo in seguito, per far sì che Nihan apparisse del tutto ignara di quello che stava succedendo a casa Soydere.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity