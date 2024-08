Endless Love da oggi non va in onda, vediamo come cambia il palinsesto di Canale 5

Dopo la conclusione di Terra Amara, Canale 5 ha deciso di puntare su una nuova serie turca, Endless Love, che ha subito conquistato l'attenzione del pubblico grazie alla sua trama avvincente. La storia ruota attorno all'amore impossibile tra Kemal e Nihan, contrastato dal perfido Emir, un personaggio che ha rapidamente suscitato antipatia tra gli spettatori. Nelle ultime settimane, la serie è stata trasmessa dal lunedì al venerdì, ma ci saranno dei cambiamenti nella programmazione a partire da questa settimana.

Il palinsesto estivo delle soap di Canale 5

Mediaset, infatti, ha scelto di concedere una pausa temporanea al pubblico di Kara Sevda (titolo originale di Endless Love), serie che ha ottenuto il prestigioso International Emmy Award. A partire da lunedì 12 agosto, la soap opera verrà messa in stand by per un breve periodo. Questa decisione ha portato a una piccola rivoluzione nel palinsesto pomeridiano di Canale 5, per permettere ai fan delle avventure di Kemal di non perdere nessun episodio durante le vacanze estive.

Le avventure di Ridge e Brooke non vanno in pausa

Rimane invariato lo spazio dedicato a Beautiful, l'inossidabile soap opera statunitense che dalle 13:40 continuerà ad aprire il pomeriggio di Canale 5 dedicato alle soap. Le vicende del mondo della famiglia Forrester non si fermeranno nemmeno durante la festività del 15 agosto. Subito dopo, andrà in onda la dizi turca The Family, seguita da un doppio appuntamento con la soap spagnola La Promessa.

Questo nuovo palinsesto estivo di Canale 5 rappresenta un mix equilibrato tra novità e continuità, cercando di mantenere alta l'attenzione del pubblico anche durante il periodo estivo. La scelta di mettere in pausa Endless Love potrebbe risultare strategica, per garantire che i fan non perdano alcun episodio e per mantenere alta l'attesa per il ritorno della serie.