Endless Love, anticipazioni stasera 7 novembre: Zeynep tenta il suicidio, Nihan affronta Emir

Questa sera giovedì 7 novembre in prima serata, su Canale 5, alle 21:40 circa, vanno in onda le nuove puntate inedite di Endless love, la serie turca incentrata su Kemal e Nihan, protagonisti di un'impossibile storia d'amore. La dizi è stata premiata con l'International Emmy Award e può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio delle 14:10

Ayhan, con l'aiuto dei bambini del quartiere, organizza una dolce proposta di matrimonio per Leyla, che accetta con grande felicità. Zeynep, per il suo piano, lascia la porta dell'appartamento di Hakan aperta, permettendo a suo fratello Tarik di entrare, rubare le prove dell'omicidio di Ozan e distruggerle. Hakan, però, sospetta che sia stato Kemal a farlo.

Hakan informa Zeynep che a breve potrà ottenere le impronte digitali sul bottone, il che gli consentirà di identificare l'omicida e di scoprire il collegamento con Emir. Intanto, Kemal si reca dai suoi genitori e cerca nella stanza di Zeynep la camicetta che ha perso un bottone. La trova e così ottiene delle conferme importanti sul coinvolgimento della sorella nella morte di Ozan.

Tarik contatta Zeynep per avvisarla che Kemal è stato a casa sua e nutre dei sospetti. La ragazza, sentendosi oppressa e senza via d'uscita, tenta il suicidio, ma Kemal, utilizzando delle chiavi trovate precedentemente, riesce a entrare e la salva. Nihan ed Emir si presentano davanti alla stampa e, sorprendentemente, Nihan svela che il loro matrimonio è solo una farsa.

Neslihan Atagül è l'attrice turca che interpreta Nihan

Dopo un attimo di confusione, Emir si allontana da Nihan, annunciando la sua intenzione di divorziare da sua moglie e di prendersi cura della figlia, lasciando capire che vuole allontanare Deniz da Nihan. Tarik affronta Banu, dicendole che è il momento di separarsi e comunicano questa decisione a Fehime e Huseyin.

Nihan, in seguito alla conferenza stampa, che ha lasciato tutti stupiti, in cui ha smascherato la recita di Emir, comunica al marito che non si lascerà più manipolare dalle sue minacce. Emir, tuttavia, risponde dicendo che è pronto a farla passare per una persona mentalmente instabile e toglierle definitivamente Deniz.

Dopo aver salvato Zeynep, Kemal la sprona a confessare la verità; di fronte al suo silenzio, decide di portarla alla polizia, dove la ragazza, esausta e sotto pressione, sviene. Per cercare di contattare Kemal, Nihan si reca a casa sua, ma si scontra con Asu, e tra le due nascono pesanti tensioni.

Emir espone ad Asu il suo nuovo piano per mantenere Nihan legata a lui. Finalmente, Kemal e Nihan riescono a incontrarsi, determinati a scoprire la verità sulla morte di Ozan. Nel frattempo, Tarik chiede un grande favore ad Asu. Hakan fornisce a Kemal i contatti della persona collegata all'impronta digitale trovata sul bottone.

