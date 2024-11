Endless Love anticipazioni 6 novembre: Kemal scopre la scioccante verità su Zeynep, Nihan è infuriata con Emir

Scopriamo cosa succederà nella soap turca in onda su Canale 5 domani alle 14:10 circa: la serie viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il giovedì in prima serata.

Anticipazioni della trama di Endless Love per la puntata in onda mercoledì 30 ottobre alle 14:10 su Canale 5: Kemal ripudia sua sorella. La soap turca, il cui titolo originale è Kara Sevd, è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Nihan è sempre più sicura del coinvolgimento di Zeynep e convince Kemal ad andare a parlarle. Zeynep conferma al fratello che è entrata nella stanza di Ozan quella sera, ma di essere rimasta soltanto un paio di minuti prima di andarsene e confessa di aver mentito per paura. In seguito, Kemal scopre che Omer è un finto infermiere e che qualcuno vuole incastrare Zeynep.

Anticipazioni di Endless Love: Kemal scopre che sua sorella aspetta un figlio dal suo acerrimo nemico

Nihan è in preda a una furia incontenibile dopo aver saputo che Emir ha diffuso una notizia falsa su Deniz. Determinata a tutelare l'immagine della bambina e la verità, la donna si sforza di far ritirare la notizia, ma ogni tentativo si rivela vano. Emir sembra godere della situazione, utilizzando la diffusione di questa informazione per mettere ulteriormente in difficoltà Nihan e Kemal.

Nel frattempo, la tensione tra Kemal e Zeynep raggiunge un punto critico. Kemal si presenta da lei con l'intenzione di affrontarla direttamente, accusandola di mentire e di nascondergli dettagli cruciali riguardanti la notte della morte di Ozan. La sua determinazione è alimentata dal sospetto che Zeynep possa avere avuto un ruolo attivo in quel tragico evento. La situazione si fa ancora più drammatica quando Zeynep, sopraffatta dall'angoscia, confessa di essere incinta di Emir.

Nihan difende sua figlia dalla feerocia di Emir

La rivelazione colpisce Kemal come un fulmine a ciel sereno. In un mix di rabbia e dolore, esprime il suo disprezzo per la situazione, dichiarando che preferirebbe che fosse Zeynep a essere morta piuttosto che Ozan. Le parole di Kemal infliggono un colpo devastante a sua sorella, che si ritrova in lacrime, sopraffatta dalla sua situazione.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: I sospetti di Nihan spingono Kemal a confrontarsi con Zeynep.