Endless Love, anticipazioni stasera 14 novembre: Vildan spara a Zeynep, la sua vendetta culmina in tragedia

Stasera in prima serata a partire dalle 21:40 circa va in onda un nuovo appuntamento con la soap turca: ecco la trama degli episodi inediti, la soap va in onda il giovedì in prima serata e il sabato alle 14:45.

Questa sera giovedì 14 novembre in prima serata, su Canale 5, alle 21:40 circa, vanno in onda le nuove puntate inedite di Endless love, la serie turca incentrata su Kemal e Nihan, protagonisti di un'impossibile storia d'amore. La dizi è stata premiata con l'International Emmy Award e può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Nihan scopre che Zeynep è responsabile della morte di suo fratello Ozan e si allontana da Kemal, accusandolo di averle nascosto la verità dopo aver visto un video compromettente. Durante un confronto, Kemal nega di essere coinvolto nell'omicidio o nella fuga di Zeynep, ma ammette di volerla rintracciare. Nel frattempo, Zeynep e Kemal sono sconvolti da un video che mostra Zeynep soffocare Ozan in un ospedale, ma rimangono dubbi su chi abbia effettivamente ucciso Ozan e chi abbia filmato la scena.

Zeynep si nasconde in una casa messa a disposizione da Asu, ma Emir si offre di aiutarla.Quando Nihan, furiosa, aggredisce Zeynep a casa sua, scatta una colluttazione che provoca un'emorragia a Zeynep, la quale implora Nihan di non farle perdere il bambino. Nihan, sconvolta, la porta in ospedale dove incontra Kemal, vittima, a sua volta, di un incidente automobilistico.

Anticipazioni di Endless Love: Una lettera mette in moto la vendetta di Vildan

La situazione si complica sempre di più per Zeynep, che si trova al centro di un intreccio di bugie, accuse e violenza. Dopo aver contattato la polizia per arrestare sua sorella, Kemal comincia a nutrire dei dubbi: durante la conversazione, si rende conto che Zeynep non sta dicendo il falso, ma potrebbe non essere lei l'assassina di Ozan, anche se ha tentato di soffocarlo.

Nel frattempo, Hakan si reca da Vildan per chiedere la sua firma su un'autorizzazione all'autopsia di Ozan, documento che è già stato firmato da Nihan. La notizia che l'inchiesta stia proseguendo sull'omicidio del giovane manda Vildan in crisi nervosa. La donna è travolta dal dolore e dal rancore, e la situazione sembra sfuggirle di mano.

Zeynep in ospedale

Intanto, Emir rientra nell'appartamento, ma Zeynep è scomparsa. Asu, che si trovava con lei, non ha idea di dove possa essere andata. In preda alla rabbia, Emir ordina a Tufan di rintracciare la ragazza a tutti i costi. Nel frattempo, Vildan legge una lettera scritta da Zeynep in cui spiega ai suoi genitori i motivi della sua fuga.

Zeynep confessa di aver ucciso Ozan e Vildan, accecata dal rancore e dalla voglia di vendetta, decide di vendicare suo figlio. Armata di una pistola, si dirige verso il molo, dove una barca sta per salpare, temendo che Zeynep stia per scappare per sempre. Ayhan riceve una telefonata da un informatore che lo avvisa di una barca in partenza con un solo passeggero. Capisce subito che si tratta di Zeynep e informa Kemal, che a sua volta avvisa Nihan.

Arrivati sul posto, il dramma raggiunge il suo culmine: Vildan, furiosa e pronta a sparare, si scontra con Nihan, che tenta di impedirle di commettere un omicidio. In un tragico colpo di scena, durante la colluttazione, la pistola parte e il proiettile colpisce Zeynep, facendola cadere a terra incosciente. Nella disperazione, Kemal prende in braccio sua sorella e la porta in ospedale, dove verrà operata d'urgenza.

I medici dichiarano che Zeynep è fuori pericolo, ma la situazione rimane tragica. Vildan, sopraffatta dalla colpa e dal dolore, decide di costituirsi alla polizia, consapevole che le sue azioni non possono essere giustificate. Anche Nihan, capendo la gravità della situazione, decide di recarsi alla polizia e confessare tutto.

Grazie ai rilievi effettuati sulla pistola, si scopre che è stata Vildan a sparare il colpo che ha ferito gravemente Zeynep. Quando la ragazza si sveglia, decide di non sporgere denuncia contro sua madre, dichiarando che si è trattato di un incidente. Dopo pochi giorni di detenzione, Vildan viene rilasciata e può tornare a casa.

Javier Martinez del Grande Fratello su Helena Prestes: "Ci sto pensando", lei replica "Mi trovo bene con lui"

Tuttavia, Zeynep, ormai pronta a affrontare le conseguenze delle sue azioni, viene portata in centrale per essere interrogata sulla morte di suo marito Ozan. La sua vita è ormai appesa a un filo, e ogni passo che farà da ora in poi potrebbe segnare la sua condanna o la sua salvezza.