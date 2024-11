Javier Martinez del Grande Fratello su Helena Prestes: “Ci sto pensando”, lei replica "Mi trovo bene con lui"

Sembrano esserci segnali di un avvicinamento tra Javier Martinez e Helena Prestes, dopo che entrambi si sono messi alle spalle le storie con Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Tra i due concorrenti sta nascendo un sentimento che potrebbe superare la barriera dell'amicizia per sfociare in una relazione romantica. Ecco cosa sta succedendo nelle ultime ore.

Grande Fratello: la nascita di una nuova storia?

Ieri Helena ha avuto una discussione accesa con Lorenzo, il quale l'ha accusata di essere una bugiarda, alzando i toni della conversazione. La stessa Shaila, che era presente durante lo scambio verbale, poco dopo ha rimproverato il suo fidanzato. Secondo l'ex velina, Spolverato era stato troppo aggressivo con la modella brasiliana.

Poco dopo, Helena ha cercato conforto tra le braccia di Javier , con cui, dopo un inizio in salita, ha sempre avuto un rapporto di profonda amicizia. Più tardi, Mariavittoria Minghetti, Amanda Lecciso e Alfonso D'Apice hanno notato del rossetto sulla guancia dell'argentino, che ha ammesso che apparteneva alla modella brasiliana.

Javier ed Helena sempre più vicini

"Stimoli nuovi, sensazioni nuove," ha commentato Mariavittoria, sperando che tra i due possa nascere una relazione. "Sarei contentissima, godrei veramente tanto," ha esultato la specialista in chirurgia estetica. Anche Alfonso, che ha assistito alla scena tra il pallavolista e la modella, è convinto che tra i due ci sia una simpatia reciproca.

Javier si è schernito dietro un sorriso, mentre Mariavittoria e Amanda hanno scherzato dicendo che vogliono essere messe al corrente degli sviluppi. "Non è che lo sappiamo in puntata, con Alfonso che dice 'Ora c'è una clip per voi' Amanda, Mariavittoria, voi lo sapevate? Ci rimarremo malissimo!", hanno commentato, divertite.

Javier ha accettato le battute delle due amiche e ha ammesso che qualcosa sta cambiando, ma ha anche precisato di voler riflettere bene sulla situazione: "Non voglio prendere in giro nessuno, datemi due ore per pensarci." Durante la notte, Helena ha confessato a Pamela di vedere Javier sotto una luce diversa.

"Mi trovo bene con lui e i suoi caldi abbracci mi piacciono.", ha affermato la modella brasiliana. La Petrarolo le ha consigliato di lasciarsi andare alle sue sensazioni, ma, allo stesso tempo, di procedere con cautela per non compromettere il rapporto di amicizia che, al momento, la lega a Javier Martinez.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Le nuove sensazioni di Javier Martinez.