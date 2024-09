Endless Love anticipazioni del 9 settembre, Kemal inizia a sospettare: Deniz potrebbe essere sua figlia

Anticipazioni della trama della puntata di Endless Love in onda lunedì 9 settembre su Canale 5 alle 14:10: Kemal incontra la piccola Deniz. Il racconto ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award. La soap è disponibile in live streaming e on demand, su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love: Kemal svela la trappola

Mentre Nihan ed Emir sono immersi in una discussione sempre più tesa riguardo l'accordo matrimoniale che li tiene legati, un nuovo colpo di scena è all'orizzonte. Kemal irrompe improvvisamente nell'azienda, con un'aura di sfida. Senza perdere tempo, si confronta con Emir, rivelando con astuzia che le sue manovre per ottenere le quote della Alacahan Holding sono state tutt'altro che legali.

Kemal prosegue, spiegando a Emir che le miniere che ha acquistato con una somma astronomica non valgono quanto credeva. Le licenze, manipolate in modo astuto, ora non hanno il valore che Emir aveva previsto. L'ingegnere rinfaccia al suo acerrimo nemico di essere caduto in una trappola.

Kemal con la piccola Deniz

Nel frattempo, Eda, la baby-sitter di Deniz, è alle prese con i suoi problemi, è in difficoltà con la piccola e, nel tentativo di gestire la situazione, decide di portarla da sua madre. Sa bene che questo potrebbe complicare il suo rapporto con Emir, ma non ha scelta. Tuttavia, nel cercare di evitare che Kemal veda la bambina, accade l'inevitabile.

Kemal, infatti, incrocia Deniz mentre la bambina viene condotta a casa dalla cugina di Efsane. Dopo un attimo di esitazione, l'uomo riconosce che la piccina che ha di fronte è la stessa che Zeynep ha portato a casa dei loro genitori. L'ingegnere, adesso, ha dei sospetti sulla paternità di Deniz.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Zehir incontra Zehra per proporle di lavorare per Kemal