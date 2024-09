Endless Love, anticipazioni del 26 settembre: la gravidanza di Asu sconvolge Kemal, mentre Emir manipola tutti

Anteprima della trama di Endless Love per la puntata in onda giovedì 26 settembre alle 14:10 su Canale 5, Kemal ha rotto il fidanzamento con Asu. Kara Sevd, questo è il titolo originale della soap turca, è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love, Zeynep e Hayan: un incontro segreto scoperto da Fehime

Asu è sopraffatta dal dolore perché è stata lasciata da Kemal, nonostante la festa di fidanzamento celebrata tempo prima. Nel suo momento di fragilità, suo fratello Emir decide di usare questa informazione per attaccare il suo nemico giurato. L'uomo fa diffondere la notizia che Asu aspetta un figlio da Kemal.

Questa mossa, ovviamente, si ritorce contro Asu e scatena la furia di Kemal, il quale è convinto che sia stata la sua ex fidanzata a divulgare la notizia per vendicarsi e cercare di riconquistarlo. La situazione si complica ulteriormente, poiché la reputazione di Asu e i suoi legami con Kemal vengono messi a rischio.

Fehime interrompe l'incontro tra Zeynep e Hayan

Nel frattempo, Zeynep si ritrova a vivere una situazione altrettanto delicata. Si vede di nascosto con Hayan, il commissario a cui si è avvicinata anche per far ingelosire Emir. Il loro incontro viene bruscamente interrotto quando Fehime, sua madre, li sorprende al bar. Zeynep, per giustificare la sua assenza dal lavoro all'asilo, decide di inventare una storia: sostiene che lei e Hayan stiano insieme e che, poiché sono ancora all'inizio della loro relazione, non ha ritenuto opportuno informare la famiglia.