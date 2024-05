Endless Love anticipazioni del 26 Maggio: Nihan si ubriaca, Emir tenta il Colpo Basso!

Endless Love torna domani domenica 26 maggio su Canale 5 con un doppio appuntamento. Oggi Kemal continua ad indagare sull'omicidio di Karen. La soap turca è stata premiata con l'International Emmy Award. Le due puntate del giorno festivo vanno in onda a partire dalle 14:35 e si possono seguire anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 25 maggio Kemal cerca di scoprire la verità da Taner, il quale si rifiuta di parlare. Emir intrappola Tarik, facendogli uccidere Karen. Kemal e Nihan devono decidere se continuare la loro relazione rischiosa. Zeynep organizza un matrimonio postumo per Ozan. Vildan promette una festa di famiglia ma Zeynep desidera altro.

Banu conforta Tarik. Leyla racconta a Kemal il dolore di aver perso la sua casa d'infanzia. Galip offre aiuto a Leyla, che rifiuta. Vildan si arrabbia per un articolo di giornale che parla della festa per il matrimonio di Ozan e Zeynep. Kemal e Zehir incontrano Taner in prigione, dove confessa di aver mentito sull'omicidio di Karen.

Kemal e Nihan si incontrano di nascosto

Anticipazioni del 26 maggio: La complicata relazione tra Kemal e Nihan

Nihan manifesta a Kemal il desiderio di incontrarlo. L'uomo la conduce in un luogo segreto, dove le rinnova il suo amore e esprime la sua netta opposizione alla natura clandestina della loro relazione. Successivamente, Kemal chiede a Zehir di metterlo in contatto con il suo uomo di fiducia per poter introdursi in casa di Tufan.

L'individuo reclutato da Kemal fa in modo che Tufan si accorga di essere spiato dallo stesso Kemal. Tufan, preoccupato, chiama un uomo misterioso per confidarsi. Nel frattempo, Emir informa Tarik che la polizia ha identificato il colpevole dell'omicidio di Karen come suo marito Taner e lo ha arrestato.

Il ricevimento di matrimonio di Ozan e Zeynep

La famiglia di Ozan organizza un sontuoso ricevimento per il matrimonio del figlio con Zeynep. Nonostante avesse inizialmente deciso di non partecipare, Kemal, persuaso da Hüseyin, si presenta con Asu per essere presente al fianco di sua sorella in un giorno così importante, nonostante la sua avversione per i padroni di casa.

Oggi Ozan e Zeynep festeggiano il matrimonio dopo

Quando Nihan lo vede entrare accompagnato da Asu, si convince che l'uomo che ama abbia invitato un'altra donna per farla soffrire e, per dimenticare, eccede con l'alcol. Emir spera di approfittare dell'ubriachezza di sua moglie per consumare finalmente il matrimonio, ma Nihan rifiuta e ribadisce di non innamorarsi mai di lui.

Kemal sfrutta la presenza di Tufan per costringerlo a confessare di essere una spia. Minaccia Tufan di rivelare tutto ad Emir L'unico modo per farlo tacere è indicargli chi ha ucciso Karen. Tufan sembra cedere, ma alla fine della serata, anziché fornire un nome a Kemal, gli consegna un biglietto con un indirizzo, corrispondente alla residenza dell'assassino. Kemal è scettico, ma decide di recarsi sul posto.