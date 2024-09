Endless Love anticipazioni del 23 settembre: Emir tende una trappola a Kemal, che si allea con Ayhan

Anticipazioni della trama della puntata di Endless Love in onda lunedì 23 settembre su Canale 5 alle 14:10 in cui Kemal e Ayhan collaborano per conquistare la fiducia di Reshat Salkin. Il racconto ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award. La soap è disponibile in live streaming e on demand, su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love: Nihan si confida con Leyla riguardo al bacio con Kemal

Emir dichiara apertamente al padre Galip di voler attaccare il suo acerrimo rivale, pianificando di farlo cadere in una trappola astuta e devastante. Emir non ha mai rinunciato al suo desiderio di distruggere il Kamal e questa volta è determinato a portare a termine il suo piano, convinto di avere il sopravvento. Nel frattempo, l'ingegnere è impegnato a sua volta in una strategia parallela: con la complicità del fidato Ayhan, sta orchestrando un piano per conquistare la fiducia di Reshat Salkin.

Intanto, Nihan si confida con Leyla, rivelando di essere stata baciata da Kemal. Il bacio ha risvegliato in lei sentimenti mai sopiti, ma la donna la avverte dei rischi che correrebbe se decidesse di seguire il cuore. Nihan si trova divisa tra l'amore per Kemal e il dovere verso la sua famiglia, consapevole che un riavvicinamento con lui potrebbe avere conseguenze devastanti.

Leyla dà alcuni consigli a consigli a Nihan

Asu, sospettosa e gelosa, affronta Nihan direttamente, chiedendole se sia lei la causa della decisione di Kemal di annullare il matrimonio che loro due avevano stabilito con la festa di fidanzamento. Il confronto tra le due donne è carico di tensione, con Nihan che cerca di mantenere il controllo della situazione, nonostante la sua confusione emotiva.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Kemal continua a mettere in atto il suo piano ai danni di Emir.