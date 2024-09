Endless Love anticipazioni del 16 settembre, Zeynep cerca di far ingelosire Emir, Ayhan si scontra con Galip

Anticipazioni della trama della puntata di Endless Love in onda lunedì 16 settembre su Canale 5 alle 14:10: Fehime e Asu non trovano un punto d'incontro. Il racconto ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award. La soap è disponibile in live streaming e on demand, su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love: Zeynep cerca di sfruttare Hakan

In questo episodio della dizi turca le relazioni tra i personaggi diventano sempre più tese e complesse. Ayhan, da tempo affascinato da Leyla, non riesce più a nascondere i suoi sentimenti e si trova a scontrarsi con Galip. Il conflitto tra i due uomini è inevitabile, soprattutto perché Galip non vede di buon occhio la vicinanza tra Ayhan e Leyla.

Nel frattempo, Zeynep continua la sua relazione segreta con Emir, ma la loro dinamica rimane irrisolta. Lui, come sempre, la tratta con freddezza e indifferenza, riducendo la loro relazione a un mero gioco di potere. Zeynep, stanca di essere ignorata, decide di prendere in mano la situazione e, per far ingelosire Emir, inizia ad avvicinarsi a Hakan. La giovane spera che questo nuovo legame spinga Emir a darle più attenzioni, ma il rischio di peggiorare ulteriormente la sua situazione è alto.

Zeynep vorrebbe far ingelosire Emir

In parallelo, la vita in casa Soydere è tutt'altro che serena. La convivenza tra Fehime, la suocera, e Asu, la nuora, si fa sempre più difficile. Le due donne non riescono a trovare un equilibrio e i continui scontri rischiano di mettere a dura prova la pazienza di Kemal, che cerca di mantenere la pace in famiglia. La tensione tra le due è alimentata da differenze di opinione e personalità, con Fehime che non nasconde la sua disapprovazione nei confronti della moglie di Tarik.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Zeynep contatta Emir, riferendogli che Kemal sta cercando di scoprire qualcosa.