Endless Love, anticipazioni 10 ottobre: Fehime rivela la relazione tra Zeynep ed Emir, Asu odia Kemal

Anteprima della trama di Endless Love per la puntata in onda giovedì 10 ottobre alle 14:10 su Canale 5, Mujgan mostra segni di vita.

Anticipazioni di Endless Love: Asu propone un'alleanza a Emir

Zeynep e Hakan si recano a casa di lei per annunciare il loro matrimonio. Tuttavia, la serata si trasforma rapidamente in un confronto pieno di tensione e accuse. Kemal è fortemente contrario all'unione, convinto che Zeynep e Hakan stiano fingendo e che ci siano motivazioni nascoste dietro la loro decisione. Il suo sospetto alimenta il clima di sfiducia che già aleggia tra i membri della famiglia Soydere.

La situazione esplode quando Fehime decide di rivelare un segreto devastante: Zeynep ha intrattenuto una relazione clandestina con Emir. Questa confessione scuote profondamente la famiglia. Huseyin, furioso e profondamente deluso da sua figlia, prende una decisione drastica: caccia Zeynep di casa e le intima di non farsi mai più vedere.

Nel frattempo, si consuma un altro importante confronto tra Emir e Asu. Durante la discussione, Asu propone un'alleanza con Emir per distruggere Kemal Tuttavia, la tensione viene interrotta improvvisamente da una telefonata inaspettata di Nihan. Quest'ultima informa Emir di aver notato un movimento della mano di Mujgan, un segno che potrebbe indicare un cambiamento significativo nel suo stato di salute.

