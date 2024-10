Endless Love anticipazioni 9 ottobre, la scoperta di Emir: Kemal ha tradito Asu, Hakan sotto pressione

Anticipazioni della trama di Endless Love per la puntata in onda mercoledì 9 ottobre alle 14:10 su Canale 5: Kemal sospetta nuovi intrighi da parte di Zeynep. Kara Sevd, questo è il titolo originale della soap turca, è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love: La cena a casa Soydere, Kemal punge Hakan

Emir riesce a fare un'importante scoperta grazie all'aiuto di un tecnico informatico: scopre che Kemal ha ricevuto un fax contenente l'estratto di nascita di Asu. Con queste nuove informazioni, Emir si affretta a smascherare Kemal davanti ad Asu, dimostrando che non è stato lui a rivelare la verità sulla sua identità, ma il marito.

Emir manipola la situazione, facendo credere ad Asu che Kemal l'ha sposata solo per ottenere le sue quote azionarie e non per amore. Questo colpo di scena destabilizza Asu, che si sente tradita e manipolata da entrambe le parti. Parallelamente, a casa Soydere si tiene una cena in cui Hakan viene presentato ufficialmente alla famiglia.

Emir smashera Kemal

Tuttavia, l'atmosfera è carica di tensione e imbarazzo, poiché i segreti e le relazioni complicate che legano i protagonisti sono ben presenti nella mente di tutti. Kemal, particolarmente sospettoso delle intenzioni di Zeynep, non perde occasione per mettere pressione su Hakan con insinuazioni pungenti, temendo che la sorella possa essere coinvolta in nuove trame o manipolazioni.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: il bellissimo pomeriggio di Kemal, Nihan e Deniz volge al termine.