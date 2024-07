Endless Love anticipazioni 9 luglio, Emir e Nihan rischiano la vita: Kemal è il colpevole?

Grazie alle anticipazioni della trama della puntata di Endless Love, in onda martedì 9 luglio su Canale 5 alle 14:10 circa, sappiamo che Emir teme che qualcuno voglia ucciderlo. La serie, nota in Turchia con il titolo originale di Kara Sevda, si incentra sulla travagliata storia d'amore tra i due protagonisti, ed ha vinto l'International Emmy Award. In Italia può essere seguita anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love del 9 luglio: Emir accusa Kemal di volerlo uccidere

L'auto su cui i coniugi Kozcuoğlu viaggiano perde improvvisamente il controllo, le ruote scivolano, l'uomo è incapace di riprendere in mano la situazione e la vettura si schianta contro un albero. Nazif, che stava seguendo discretamente Kozcuoğlu per conto di Tufan, assiste impotente alla tragedia ma chiama prontamente i soccorsi per Emir e Nihan, infortunati nell'impatto.

I due sopravvivono, ma lui è profondamente scosso. La sua paranoia, già radicata, si intensifica: è convinto che Kemal stia cercando di ucciderlo. Ogni movimento degli altri sembra essere parte di un complotto contro la sua persona a cui parteciperebbe anche il personale medico che si sta prendendo cura di lui.

Nihan è rimasta ferita nell'incidente

Il video dell'incidente, con l'auto del suo nemico visibile in lontananza, sembra essere la prova che cercava. È convinto che Kemal abbia orchestrato tutto per eliminarlo. Kemal decide di affrontare direttamente Emir per chiarire la situazione. Si reca a casa sua e gli rivela la verità: non c'è nessun piano da parte sua per ucciderlo. Non avrebbe mai usato tali mezzi vili per raggiungere i suoi obiettivi e soprattutto non avrebbe mai fatto del male a Nihan.

Le parole di Kemal scuotono Emir, la sua convinzione vacilla, lasciando spazio a una nuova angoscia: se non è stato lui, chi allora? Chi sta manovrando le fila della sua sorte con tanta malizia? In quel momento, realizza che il vero nemico potrebbe essere più vicino di quanto avesse mai immaginato. Il suo misterioso fratello, sempre sullo sfondo, diventa l'oggetto della sua nuova ossessione.