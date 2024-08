Endless Love anticipazioni 8 Agosto: Nihan piange per Kemal, Emir sadicamente la manipola

Anticipazioni della trama di Endless Love per la puntata in onda giovedì 8 agosto alle 14:10 su Canale 5, in cui Asu, in questo momento, è l'unica felice, questo è il titolo originale della soap turca, è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni dell'8 Agosto: Le conseguenze dell'inaspettata dichiarazione

Kemal si reca a casa di Asu e, pur ammettendo che il suo unico vero amore è Nihan, e, seguendo i dettami di Hakki, le chiede di fidanzarsi. Asu, felice e speranzosa, è al settimo cielo, immaginando un futuro insieme a Kemal. Tuttavia, nascosto in casa per non farsi vedere dal suo acerrimo nemico, Emir ascolta tutta la conversazione, determinato a non rendere la vita facile alla sorella.

Emir, armato di questa nuova informazione, trama per sfruttarla a proprio vantaggio, sia per tormentare Kemal sia per far soffrire sua moglie Nihan. Lei, nel frattempo, si strugge per il dolore, consapevole che Kemal non potrà mai più amarla a causa del suo passato, nonostante le sue azioni siano state mosse da buone intenzioni. Questo la mette in una posizione di estrema vulnerabilità, lacerata dai sensi di colpa e dal dolore.

Kemal ha fatto la proposta ad Asu

Nihan si ritrova in un conflitto interiore tra due degli uomini più importanti della sua vita: suo marito Emir, il quale sfrutta ogni opportunità per manipolarla e causarle sofferenza, e l'amore della sua vita, Kemal. La tensione tra loro cresce, portando a situazioni sempre più drammatiche e incerte, mentre ognuno dei protagonisti cerca di navigare tra i propri sentimenti e le proprie motivazioni.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Ozan e Zeynep chiedono aiuto ad Emir per attuare il loro piano di fuga.