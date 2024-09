Endless Love anticipazioni 8 settembre: Kemal scopre l’inganno di Asu, Ozan ha lasciato una lettera per Zeynep

Nuove anticipazioni della soap turca che torna domani alle 14:45 circa: la serie va in onda dal lunedì alla domenica nel daytime del pomeriggio di Canale 5.

Il prossimo episodio di Endless Love andrà in onda su Canale 5 domenica 8 settembre alle 14:45. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Hayan scopre la vera identità di Leyla. Kara Sevd, questo è il titolo originale della soap turca, è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love: Nihan si scontra con la babysitter di sua figlia

Zehir accoglie Zehra in casa sua sperando di convincerla ad accettare l'offerta di lavoro che vuole farle Kemal, la donna però rifiuta senza mezzi termini. Nel frattempo, Zeynep, invitata da Hakan a bere un tè, apre il suo cuore all'uomo, raccontandogli di quanto amasse Ozan e quanto la sua perdita l'avesse fatta soffrire.

Hakan cerca di carpire qualche informazione da Zeynep, ma quando la ragazza si accorge del tentativo, fa per andarsene sdegnata. L'uomo però la ferma consegnandole una lettera di Ozan indirizzata a lei. Alla gara d'appalto per il sito minerario, Kemal riesce ad aggiudicarsi la licenza contro Emir.

Asu ha venduto le sue quote ad Emir

Asu e Kemal vanno a cena fuori al ristorante, solo per ritrovarsi al tavolo con Emir e Nihan. L'ingegnere è convinto di poter festeggiare la sua vittoria contro il suo odiato nemico, ma questi lo informa del fatto che Asu gli ha venduto il 50% delle sue azioni. Kemal è furioso e avverte la ragazza di non agire più alle sue spalle.

Kemal vuole che Hakan verifichi un incidente stradale in cui ha perso la vita il direttore del carcere. Il Commissario avvisa subito Emir che Kemal sta cercando informazioni su questa vicenda. Leyla va a trovare Kemal, ma i rapporti tra i due sono diventati tesi e se ne va delusa dal suo figlio "spirituale", che appare aggressivo e vendicativo. Quando esce dalla casa incontra Hayan, che si offre di accompagnarla a casa e quando scopre la vera identità della donna resta turbato.

Nel frattempo, Nihan continua a vivere nella casa di Emir con sua madre e la sua bambina, ma il rapporto con il marito continua a essere difficile. Nella casa, tra l'altro vive, anche Eda, una studentessa cugina di Efsane che svolge il ruolo di babysitter della figlia di Nihan, ma i rapporti tra la ragazza e Nihan non sono affatto idilliaci. Kemal intanto ha stipulato un accordo per acquistare delle licenze di sfruttamento minerario, ma trova sulla sua strada il solito Emir.

