Endless Love, anticipazioni 8 novembre: Emir e Zeynep pronti ad incastrare Kemal per l’omicidio di Ozan

Anteprima della trama di Endless Love per la puntata in onda venerdì 8 novembre alle 14:10 su Canale 5, Kemal si accorge che sua sorella ha cambiato serratura.

Riassunto dell'episodio precedente (Giovedì 7 novembre ore 21:30)

Hakan informa Zeynep che presto avrà accesso alle impronte digitali sul bottone, che gli permetteranno di identificare l'assassino e scoprire il legame con Emir. Nel frattempo, Kemal trova la camicetta di Zeynep, che conferma i suoi sospetti. Tarik avverte sua sorella dei dubbi di Kemal, e Zeynep, sopraffatta, pensa al suicidio.

Tuttavia, Kemal la salva. Nihan e Emir shockano i giornalisti, con Nihan che rivela che il loro matrimonio è una farsa. Emir annuncia il divorzio e la volontà di prendere la figlia. Tarik chiede a Banu di separarsi e lo comunica ai genitori. Dopo il confronto pubblico, Nihan si rifiuta di essere intimidita da Emir, ma lui minaccia di farla passare per instabile.

Kemal, dopo aver salvato Zeynep, la porta dalla polizia, ma la ragazza sviene per la tensione. Nihan si scontra con Asu, mentre Emir rivela a quest'ultima il suo piano per tenere Nihan legata a sé. Kemal e Nihan si incontrano per fare chiarezza sulla morte di Ozan. Tarik chiede un favore ad Asu. Hakan fornisce a Kemal i contatti della persona associata all'impronta sul bottone.

Anticipazioni di Endless love: Emir manipola Zeynep per i suoi scopi

Nihan, determinata a scoprire la verità sull'omicidio di Ozan, si reca alla casa di Zeynep e tenta di sbloccare la porta usando una chiave che crede appartenere al presunto assassino. Tuttavia, la chiave non apre quella serratura. Kemal, senza svelare nulla alla donna, resta comunque interdetto e preoccupato quando si accorge che sua sorella ha cambiato la serratura. Kemal è combattuto tra il desiderio di proteggere sua sorella e i segnali che non riesce a ignorare.

Nel frattempo, Zeynep è intrappolata in un angolo, profondamente sola e disperata. I suoi pensieri sono tormentati, e la paura per il suo futuro cresce ogni giorno. Proprio quando sembra che non ci sia via d'uscita, un bussare alla porta interrompe il suo solitario pensiero. Quando apre, si trova di fronte Emir il quale le propone un piano per salvarsi: accusare Kemal dell'omicidio di Ozan.

Zeynep è pronta a tradire Kemal

Sebbene inizialmente Zeynep rifiuti l'idea, sostenendo che non potrebbe mai tradire suo fratello, Emir non demorde e usa un argomento che non lascia indifferente la donna. La spinta emotiva che lo porta a convincerla è il bambino che Zeynep porta in grembo. Se non lo fa per sé stessa, le dice, deve farlo per il futuro del loro bambino, per dargli un'opportunità di vita lontano dai pericoli che potrebbero travolgerla.

