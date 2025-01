Endless Love anticipazioni 8 gennaio: messaggi minacciosi per Nihan, Emir rassicura Zeynep

Scopriamo cosa succederà nella soap turca in onda su Canale 5 domani alle 14:10 circa, la serie viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il giovedì in prima serata.

Anticipazioni della trama di Endless Love per la puntata in onda mercoledì 8 gennaio alle 14:10 su Canale 5: Emir fa una promessa a Zeynep. La soap turca, il cui titolo originale è Kara Sevd, è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Kemal e Nihan si presentano in tribunale per l'attesissima udienza di divorzio tra Nihan ed Emir, il procedimento si conclude con il divorzio. Nonostante la felicità i due sanno che Emir non si arrenderà. L'uomo, infatti, elabora subito un nuovo piano per riconquistare il controllo su ciò che ha perso.

Zeynep va in carcere per visitare suo fratello Tarik. La giovane donna, speranzosa di ristabilire un equilibrio familiare, tenta di convincere Tarik ad accettare la sua relazione con Emir. Tuttavia, Tarik resta fermo sulle sue posizioni, incapace di perdonare le azioni del Kozcuoğlu. Con sorpresa di Zeynep, Emir si mostra inaspettatamente premuroso, accompagnandola di sua iniziativa a una visita di controllo per il bambino.

Kemal e Nihan si abbracciano in una scena della soap turca

Anticipazioni di Endless love: Progetti di matrimonio per Kemal e Nihan

Emir, in un momento di apparente sincerità, rassicura Zeynep: non intende più nuocere a suo fratello. Tuttavia, la giovane, sebbene desiderosa di credere a queste parole, non può fare a meno di nutrire dubbi sulle reali intenzioni dell'uomo. La loro relazione, complicata e turbolenta, sembra sempre appesa a un filo.

Nihan rimane delusa quando scopre che Kemal non potrà trascorrere la serata con lei a causa di un impegno urgente. Nel frattempo, la donna riceve dei messaggi anonimi minacciosi, che la spingono a recarsi in un luogo sconosciuto. Preoccupata ma determinata, decide di seguire le istruzioni, preparandosi al peggio.

Ad attenderla, però, non c'è pericolo ma una sorpresa inaspettata: Kemal, che le ha organizzato un momento indimenticabile per dimostrarle il suo amore. Dopo l'emozionante incontro, Nihan e Kemal, al culmine della felicità, prendono una decisione importante: è arrivato il momento di coronare il loro sogno d'amore. La coppia annuncia il fidanzamento ufficiale e si mette subito al lavoro per organizzare il matrimonio, decisa a non permettere che qualcosa ostacoli il loro futuro insieme.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: le inaspettate attenzioni di Emir sorprendono Zeynep.