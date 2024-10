Endless Love anticipazioni 7 ottobre: Kemal indaga sui movimenti di denaro di Emir, Nihan riceve un pacco

Anticipazioni della trama della puntata di Endless Love in onda lunedì 7 ottobre su Canale 5 alle 14:10 in cui Tufan scopre del viaggio di Ayhan e Leyla . Il racconto ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award. La soap è disponibile in live streaming e on demand, su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love: Zeynep chiede a Hakan di sposarla

Tufan riceve la conferma che Ayhan e Leyla si sono recati a Zonguldak per visitare l'ospedale dove è nata Asu. Questa informazione è servita ad avere la conferma che Asu è la sorella di Emir. Nel frattempo, Kemal non rimane con le mani in mano; inizia a indagare sui movimenti di denaro della società di Emir.

Questa mossa strategica mostra il suo desiderio di smascherare le irregolarità finanziarie che il suo nemico sta orchestrando e a trovare una nuova arma da usare contro la famiglia Kozcuoğlu Parallelamente. Zeynep, dopo l'ennesima delusione avuta da Emir, decide di affrontare Hakan in un momento di vulnerabilità, scongiurandolo di sposarla.

Kemal indaga sulle finanze di Emir

Tuttavia, lui, già minacciato da Kemal e consapevole delle complicate dinamiche familiari, risponde a Zeynep in modo deciso, affermando che non può accettare la sua richiesta di matrimonio. Nel mentre, Nihan si prepara a visitare la zia Leyla con Deniz, ma l'arrivo di un pacco misterioso per Nihan interrompe questo momento sereno, portando con sé un'aura di suspense e curiosità.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: dopo la diffusione della notizia della sua vera identità, Kemal affronta Asu.