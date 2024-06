Endless Love anticipazioni 7 giugno, Emir è fuori di testa: gesto vergognoso contro la madre malata

Endless Love torna domani venerdì 7 giugno su Canale 5 alle 14:10. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Leyla litiga con sua sorella. La soap turca ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 6 giugno: Durante un flashback, si scopre che Mujgan era sul ciglio del balcone pronta a buttarsi, ma fu Galip a spingerla. Dopodiché Kemal va da Emir per rivelargli che suo padre istigò la moglie al suicidio - ma la donna non morì e rimase paralizzata - poiché aveva dato alla luce un altro figlio che, secondo Galip, era frutto della relazione con un amante. Così Emir scopre di non essere figlio unico. Nel frattempo, Onder va via di casa; e Asu chiede a Leyla se approva il suo legame con suo nipote, ma la donna le risponde che secondo lei, alla fine, trionferà l'amore tra Kemal e Nihan.

Anticipazioni del 7 giugno: Kemal continua ad indagare sulla famiglia Kozcuoğlu

Leyla, dopo aver litigato telefonicamente con sua sorella, corre da Onder per avvisarlo di lasciarla in pace; non ha intenzione di essere coinvolta nelle beghe matrimoniali tra lui e Vildan. In un secondo momento, la donna ascolta una telefonata di Tufan, durante la quale egli dice a qualcuno che il suo odio per Emir deve rimanere segreto. Quando riferisce l'accaduto a suo nipote, questi non ne rimane sorpreso.

Galip vuole che Kemal sia licenziato

Emir, dopo aver parlato con Kemal e appreso dei segreti della sua famiglia, si reca dalla madre per sapere se è vero che lei ha avuto un altro figlio. Preso dall'ira, strappa via la maschera d'ossigeno della madre. La donna, molto malata, non riesce a parlare ma emette solo rantoli.

Nel frattempo, Kemal indaga sulla famiglia Kozcuoğlu e interroga Nursen, chiedendole ulteriori informazioni sul figlio di Mujgan. Lei è convinta che la madre di Emir non abbia mai avuto un amante e che il nascituro sia stato concepito con suo marito. Galip intima a Hakki di licenziare Kemal, ma riceve una risposta negativa: L'imprenditore, infatti, comunica che trasferirà le sue quote aziendali al giovane.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Galip giura vendetta a Kemal.