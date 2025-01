Endless Love anticipazioni 7 gennaio: Emir perde la battaglia per il divorzio, Kemal può esultare

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera turca in onda domani intorno alle 14:10 circa, la serie viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il giovedì in prima serata.

Grazie alle anticipazioni della trama della puntata di Endless Love, in onda martedì 7 gennaio su Canale 5 alle 14:10 circa, scopriamo che Zeynep chiede a Tarik di perdonare Emir. La serie, nota in Turchia con il titolo originale di Kara Sevda, si incentra sulla travagliata storia d'amore tra i due protagonisti, ed ha vinto l'International Emmy Award. In Italia può essere seguita anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Fehime consegna a Zeynep uno scatolone contenente oggetti provenienti dalla vecchia casa di Kemal, tra cui una chiavetta USB con video compromettenti che incriminano Emir per l'omicidio di Linda. Kemal, determinato a porre fine alla relazione tra Emir e Nihan, costringe l'uomo a firmare i documenti per il divorzio. Durante i festeggiamenti per il divorzio, Kemal riceve una convocazione per un test del DNA per la paternità di Deniz.

Nel frattempo, Nihan contribuisce alla crisi della Kozcuoglu Holding, rifiutandosi di pagare le rate del piano di rientro. Asu informa Emir dell'esistenza dei video trovati da Zeynep. Kemal, turbato, scopre che sua sorella prova ancora dei sentimenti per Emir, quest'ultimo compie un gesto inaspettato che illude ancora una volta la povera Zeynep.

Emir medita vendetta

Anticipazioni di Endless Love: Zeynep va in carcere da suo fratello

Kemal e Nihan si presentano in tribunale per l'attesissima udienza di divorzio tra Nihan ed Emir. Nonostante un iniziale ritardo di Emir, che fa crescere tensioni e dubbi, il procedimento si conclude con il risultato sperato: il divorzio è ufficiale. Nihan può finalmente iniziare a ricostruire la sua vita accanto a Kemal.

Entrambi sono consapevoli che Emir non si arrenderà, infatti, mentre Nihan celebra la sua ritrovata libertà, Emir intensifica i suoi intrighi. Determinato a vendicarsi di Kemal, l'uomo elabora un nuovo piano per riconquistare il controllo su ciò che ha perso. Intanto, Zeynep va in carcere per visitare suo fratello Tarik .

La giovane donna, speranzosa di ristabilire un equilibrio familiare, tenta di convincere Tarik ad accettare la sua relazione con Emir. Zeynep è convinta che la nascita di suo figlio possa trasformare Emir, inducendolo a porre fine alla sua guerra contro Kemal. Tuttavia, Tarik resta fermo sulle sue posizioni, incapace di perdonare le azioni del Kozcuoğlu. Con sorpresa di Zeynep, Emir si mostra inaspettatamente premuroso, accompagnandola di sua iniziativa a una visita di controllo per il bambino.