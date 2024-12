Endless Love anticipazioni 7 dicembre: Emir usa Deniz per minacciare Nihan, Kemal ha una nuova pista

Ecco cosa succederà nelle puntate della soap turca che andranno in onda domani alle 14:40 circa, su Canale 5: il sabato vengono trasmessi due episodi.

Endless Love torna domani sabato 7 dicembre su Canale 5 con un doppio appuntamento. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che il matrimonio di Zeynep e Hakan è a rischio . La soap turca è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie oggi va in onda alle 14:10 e può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Kemal si reca in carcere per visitare Nihan, deciso a sostenerla e rassicurarla sul loro legame indissolubile. Nel frattempo, il Commissario Mercan intensifica le indagini e, durante un confronto con Kemal, lo avverte che il contenuto della lettera di Tufan getta ombre su Asu, suggerendo il suo coinvolgimento nei complotti contro Nihan.

Furioso, Kemal affronta Asu, scoprendo che la donna ha cospirato con Emir per orchestrare l'arresto di Nihan, lui le promette che non permetterà a nessuno di distruggere la donna che ama. Preoccupata, Asu si confida con Emir, ammettendo di essersi recata alla miniera. Quando Emir la accusa di aver compromesso i loro piani, lei ribatte che è stato lui, agendo impulsivamente, a denunciare Nihan senza consultarla.

Nihan in prigione

Anticipazioni di Endless Love: Leyla ha nuove prove sul coinvolgimento di Galip nei disastri ambientali

Emir si considera invincibile. Il suo piano è chiaro: usare la minaccia di una causa di divorzio per ottenere la custodia esclusiva di Deniz e costringere Nihan a restare con lui. Tuttavia, Nihan, determinata a riconquistare la sua libertà e progettare una vita insieme a Kemal, si aggrappa alla speranza che Emir, per salvaguardare la sua reputazione, alla fine accetti il divorzio.

Durante una conversazione con un bambino del villaggio, Leyla viene a sapere di un campo abbandonato, un luogo sinistro dove nulla cresce e dove, anni prima, gli ambientalisti avevano svolto delle indagini. Spinta dalla curiosità, Leyla, insieme ad Ayhan, ispeziona il campo e inizia a collegare le condizioni del terreno alla malattia che ha colpito i bambini del villaggio.

La verità inizia ad emergere grazie a un rapporto di tre anni prima che mette sotto accusa Galip. Nel frattempo, Kemal e Zehir si recano alla miniera per parlare con i lavoratori, scoprendo gravi violazioni di sicurezza che hanno provocato tragedie evitabili. Inoltre, scoprono che Asu si era recata lì il giorno prima di accusare Nihan, alimentando i sospetti sul suo coinvolgimento.

Kemal avverte Emir: ha testimoni pronti a smascherarlo e a scagionare Nihan. Ma Emir, prevedendo la mossa, ha già trovato qualcuno disposto a prendersi la colpa al posto suo, Zeynep è al centro di un dramma emotivo: incinta di Emir, si reca da lui per l'ennesimo confronto. Lo avverte che, se non divorzierà da Nihan, lei porterà a termine il matrimonio con Hakan.

Nel frattempo, i preparativi per le nozze sono in pieno svolgimento, ma l'atmosfera è carica di tensione. Il giorno della cerimonia, però, il tanto atteso lieto fine viene distrutto da una serie di eventi inaspettati. Minacce e rivelazioni sconvolgenti portano il caos, con gravi ripercussioni per tutta la famiglia Soydere.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Kemal viene raggiunto in commissariato da Emir.