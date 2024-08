Endless Love anticipazioni 7 agosto: Kemal sceglie Asu, la reazione di Nihan ed Emir

Anticipazioni della trama di Endless Love per la puntata in onda mercoledì 7 agosto alle 14:10 su Canale 5: Ozane e Zeynep chiedono aiuto ad Emir. Kara Sevd, questo è il titolo originale della soap turca, è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni del 7 agosto di Endless Love: Asu riceve una sorpresa inaspettata

Per liberarsi per sempre di Zeynep, Emir le suggerisce di fuggire con Ozan. Quest'ultimo, per mettere a tacere le voci sulla paternità del figlio che sua moglie aspetta, le chiede di sottoporsi a un test di paternità. Lei è inizialmente riluttante, ma viene convinta da Emir che le assicura che farà in modo che il test risulti a favore di suo marito.

Ozan e Zeynep provano in tutti i modi a convincere Emir ad aiutarli a scappare dal paese. L'uomo sembra cedere, ma sono tutti d'accordo sul fatto che Nihan non debba mai sapere nulla della cosa. Kemal si reca a casa di Asu per rispettare la volontà di Hakki, zio della ragazza che ha incontrato in precedenza.

Emir ascolta la dichiarazione di Kemal

L'ingegnere, pur ammettendo che il suo unico vero amore è Nihan, seguendo le indicazioni di Hakki, le fa una dichiarazione che potrebbe sconvolgere presto la vita di entrambi. La donna è al settimo cielo, ma Emir, nascostosi in casa per non farsi vedere dall'acerrimo nemico, ha sentito tutta la conversazione e non ha intenzione di rendere la vita facile alla sorella.

