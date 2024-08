Endless Love anticipazioni 6 agosto: Kemal da buca a Nihan, Asu affronta Hakki

Grazie alle anticipazioni della trama della puntata di Endless Love, in onda martedì 6 agosto su Canale 5 alle 14:10 circa, sappiamo che Asu va a parlare con suo zio. La serie, nota in Turchia con il titolo originale di Kara Sevda, si incentra sulla travagliata storia d'amore tra i due protagonisti, ed ha vinto l'International Emmy Award. In Italia può essere seguita anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love del 6 agosto: I sospetti sulla gravidanza di Zeynep

Tufan trova Hakki in una villa vicina a quella di Mujigan, e Asu decide di affrontare subito suo zio. Nel frattempo, Leyla convince Nihan a rivelare a Kemal i suoi sospetti sulla relazione tra Emir e Zeynep e sulla reale paternità del figlio che la sorella dell'ingegnere porta in grembo.

Nihan dà appuntamento a Kemal al pozzo. L'uomo però non si presenta. Decide, invece, di raggiungere Asu, che aveva fatto seguire da Zehir. Trovandosi inaspettatamente di fronte anche Hakki, gli chiede chiarimenti sulla sua sparizione, ma l'uomo glieli nega sostenendo di volerlo proteggere. Lo prega inoltre di non cercarlo più e di sposare Asu.

Il segreto di Zeynep è a rischio

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Emir è pronto ad occuparsi della faccenda del test di paternità a cui dovrà sottoporsi Zeynep.