Endless Love anticipazioni 6 giugno, Kemal svela la verità a Emir: l’inaspettato colpo di scena

Queste sono le anticipazioni della trama della puntata di Endless Love in onda giovedì 6 giugno su Canale 5 alle 14:10, Kemal scopre la verità su Galip. La soap turca ruota intorno alla tormentata storia d'amore tra i due protagonisti, ed è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 5 giugno, Huseyin prova a convincere Kemal di aver commesso un errore denunciando Tarik. Quest'ultimo viene rilasciato grazie all'intervento dell'avvocato di Emir. Zehir ha trovato Nursen, la donna che 25 anni prima aveva assistito al tentato suicidio di Mujgan. Kemal e Nihan si recano immediatamente dalla testimone nonché custode del più grande segreto di Galip. I due fanno pressione su Nursen che alla fine vuota il sacco e confessa che non si trattò di un suicidio.

Anticipazioni del 6 giugno di Endless Love: Emir scopre di non essere figlio unico

Il racconto di Nursen viene mostrato agli spettatori attraverso un flashback. Mujgan si trova sul ciglio del balcone, pronta a buttarsi per togliersi la vita. Mentre esita, alle sue spalle arriva Galip che la spinge, facendola precipitare, è lui l'assassino. Dopo aver ascoltato il racconto, Kemal lo condivide con il suo acerrimo nemico, rivelandogli che suo padre ha istigato il suicidio della moglie.

L'uomo, infatti, credeva che l'altro figlio dato alla luce dalla mamma di Emir fosse frutto di una relazione con un amante. In realtà, la donna nella caduta non è morta, ma è rimasta paralizzata per sempre. Kelam riferisce tutta la storia ad Emir che adesso sa di non essere figlio unico.

Kemal scopre il segreto di Galip

Dopo la discussione avuta con sua moglie Vildan, Onder lascia la casa. Asu chiede a Leyla se approva il suo legame con Kemal, ma la risposta che riceve la lascia senza fiato. La sorella di Vildan le risponde che, secondo lei, alla fine suo nipote sposerà la ragazza di cui è innamorato, ovvero Nihan.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Kemal si reca da Emir per rivelargli che Galip ha tentato di uccide sua madre