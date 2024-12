Endless Love anticipazioni 6 dicembre: Emir e Asu mandano Nihan in prigione, Kemal vuole vendicarsi

Conosciamo le anticipazioni della soap turca in onda domani su Canale 5 alle 14:10 circa: la serie viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il giovedì in prima serata.

Anteprima della trama di Endless Love per la puntata in onda venerdì 6 dicembre alle 14.10 su Canale 5: Mercan cerca il legame tra la lettera di Tufan e gli intrighi di Asu. Il titolo originale della soap turca premiata con l'International Emmy Award è Kara Sevd. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Tarik, divorato dai sensi di colpa per l'omicidio di Ozan, è in carcere e implora il perdono di Kemal, che si rifiuta di abbandonarlo nonostante tutto. Nihan desidera riconciliarsi con Kemal, ma lui chiede tempo per affrontare le vicende accadute. Intanto, Leyla scopre irregolarità finanziarie alla Kozcuoglu Holding, legate a una miniera illegale gestita da Emir.

Kemal, con l'aiuto di Niyazi, conferma le attività illecite e minaccia Emir, che risponde mettendo Nihan in pericolo. Fehime convince Zeynep a sposare Hakan, pensando al suo futuro. Nihan visita Tarik in carcere, ascolta il suo racconto e, commossa, rinnova il suo amore per Kemal acquistando una casa per costruire insieme un rifugio sicuro con Deniz, sognando un futuro lontano dalle ombre del passato.

Nihan è stata arrestata

Anticipazioni di Endless Love: Asu ed Emir si scontrano

Kemal si reca in carcere per incontrare Nihan, determinato a dimostrarle il suo sostegno incondizionato e per rassicurarla, ribadendo che nessuno potrà mai separarli. Nonostante la difficile situazione, Nihan si aggrappa alle parole di Kemal, trovando in lui un'ancora di speranza. Nel frattempo, il Commissario Mercan continua a seguire le sue indagini con tenacia.

Durante un confronto con Kemal, lo mette in guardia contro Asu, rivelandogli un dettaglio cruciale: la lettera lasciata da Tufan. Il contenuto di quella lettera insinua dubbi inquietanti sulla donna e sul suo coinvolgimento nei complotti orchestrati contro Nihan. Furioso e determinato a scoprire la verità, Kemal si confronta direttamente con Asu.

L'ingegnere adesso non ha dubbi: dietro l'arresto di Nihan si cela una trama ordita da lei in combutta con Emir. Asu, messa alle strette, cerca di difendersi ma il suo nervosismo tradisce una consapevolezza di colpa. Kemal le assicura che non permetterà a nessuno di distruggere la donna che ama.

Asu, preoccupata dopo il colloquio con Kemal, corre da Emir per confidarsi. La donna ammette di essere andata alla miniera, ma quando Emir le rimprovera di aver rovinato i loro piani, si difende a sua volta ricordandogli che lui ha impulsivamente cambiato i piani denunciando Nihan senza darle il minimo preavviso di quello che stava facendo.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Tarik vorrebbe che Kemal lo ripudiasse per poter tornare a guardare Nihan negli occhi.