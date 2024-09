Endless Love anticipazioni 5 settembre: Emir sospetta di Nihan e minaccia Hakan

Anticipazioni della trama di Endless Love per la puntata in onda giovedì 5 settembre alle 14:10 su Canale 5, in cui Hakan continua a d indagare sulla morte di Ozan. Kara Sevd, questo è il titolo originale della soap turca, è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love: Galip riceve nuovi ordini a suo figlio

Tarik, dopo aver saputo che le condizioni di Emir sono migliorate e che adesso il suo capo può ricevere visite va in ospedale per comunicargli che, dopo il suo scontro con Kemal, non può in nessun modo lavorare per lui. Kozcuoğlu resta apparentemente tranquillo, pur lasciando trapelare velate minacce.

Emir, ancora ricoverato in ospedale, ha un acceso confronto con Asu. Lei gli fa capire chiaramente che, anche se riconosce come suo il figlio di Nihan, non avrà mai le prove necessarie per dimostrarlo. Questa rivelazione fa sì che Emir comprenda il piano di sua moglie: Nihan ha dichiarato di essere incinta per ingannarlo, permettendole così di organizzare la sua fuga.

Gallip ha il compito di seguire Nihan

Determinato a non farsi sfuggire la situazione di mano, Emir ordina immediatamente a Galip di sorvegliare attentamente i movimenti di Nihan per evitare che riesca a partire. Nel frattempo, Hakan, che nutre dubbi sul fatto che la morte di Ozan sia davvero un suicidio, si reca in ospedale per interrogare Emir. Quest'ultimo, però, non solo lo mette in guardia, ma lo minaccia apertamente: sarà trasferito, e se non abbandonerà l'indagine, farà in modo che venga licenziato.