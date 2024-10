Endless Love, anticipazioni 5 ottobre: Asu e Kemal si sposano in segreto, Emir e Galip sono una furia

Endless Love torna domani sabato 5 ottobre su Canale 5 con un doppio appuntamento. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Vildan conosce la verità sul passato di Ayhan. La soap turca è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie oggi va in onda alle 14:10 e può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love: Asu ricatta Emir

Vildan viene a sapere una verità sul passato di Ayhan che la lascia sconvolta. Kemal, anche grazie all'aiuto di Ayhan e Zehir, organizza un'operazione per ottenere le quote di Galip della Kozcuoglu Holding. A tal fine, contatta le persone che erano state corrotte da Galip affinché rinunciassero a una gara d'appalto, ma il suo piano rischia di saltare.

In una riunione del Consiglio di amministrazione della Kozconoglu Holding, Galip annuncia che, dopo quarant'anni di lavoro, ha deciso di ritirarsi e per questo cederà le sue quote societarie a un'altra persona. La seduta viene interrotta dall'ingresso di Kemal che, nello sconcerto generale, annuncia di essere lui il maggiore azionista della società.

Asu ha sposato in segreto Kemal

Galip e Emir reagiscono molto male non capendo come sia possibile, ma Kemal li informa di essere legittimato a partecipare in quanto neosposo di Asu che ha ricevuto le quote da Galip. A quel punto, la ragazza viene aggredita da Emir che le intima di restituirgli le quote, altrimenti dirà a Kemal la verità sulla sua identità.

Asu lo gela con un inaspettato ricatto: lei ha in mano elementi che potrebbero far riaprire le indagini sulla morte di Ozan da cui si evincerebbe che non si sia suicidato ma sia stato ucciso e che Emir sia il mandante del suo omicidio. Galip, furibondo, chiede al suo avvocato di fare qualsiasi cosa per fermare Kemal e Asu.

Kemal e Asu invitano a cena la famiglia Soydere. I due annunciano che quella mattina si sono sposati. Mentre i giornalisti assediano casa di Emir, da Kemal arriva la notizia che Asu sarebbe la figlia di Mujgan Kozcuoglu, madre di Emir. La famiglia di Kemal va via e lascia soli gli sposi.

Emir telefona a Galip convinto che sia stato il padre a far diffondere la notizia. Asu va da Emir e lo minaccia: lo accusa di aver diffuso la notizia per rovinare il suo matrimonio con Kemal. Emir le chiede un giorno per trovare le prove che lo discolpano, altrimenti la invita a denunciarlo.