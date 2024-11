Endless Love anticipazioni 5 novembre: Zeynep rivela la verità sulla morte di Ozan, Kemal scopre un complotto

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera turca in onda domani intorno alle 14:10 circa, la serie viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il giovedì in prima serata.

Grazie alle anticipazioni della trama della puntata di Endless Love, in onda martedì 5 novembre Canale 5 alle 14:10 circa, sappiamo che Zeynep potrebbe essere vittima di un complotto. La serie, nota in Turchia con il titolo originale di Kara Sevda, si incentra sulla travagliata storia d'amore tra i due protagonisti, ed ha vinto l'International Emmy Award. In Italia può essere seguita anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Zeynep chiede a Tarik di aiutarla a disfarsi delle prove che Hakan ha in suo possesso, le quali potrebbero incriminarla per l'omicidio di Ozan. Contemporaneamente, Kemal e Nihan si recano all'ospedale dove Ozan è stato ricoverato, cercando tra i medici e il personale testimoni oculari di ciò che è accaduto la sera del delitto.

Anticipazioni di Endless Love: Kemal indaga su Omer, un nuovo sospettato.

Il mistero intorno alla morte di Ozan si infittisce ulteriormente. Nihan è sempre più tormentata dall'idea che Zeynep possa essere stata coinvolta nella tragedia e, decisa a scoprire la verità, convince Kemal ad affrontare la sorella. Durante il confronto, Zeynep ammette di essere effettivamente entrata nella stanza di Ozan la sera della sua morte, ma insiste nel dire che si è trattenuta solo per un paio di minuti, confessando di aver mentito nelle sue dichiarazioni iniziali, spiegando che lo ha fatto solo per paura delle conseguenze.

Zeynep racconta l'ultoma notte di Ozan

Kemal scopre che Omer, un infermiere che aveva avuto contatti con Ozan, è in realtà un impostore. Chi è davvero Omer, e chi si cela dietro di lui? Sospettando che l'uomo sia stato ingaggiato per deviare le indagini e incastrare Zeynep, Kemal si rende conto che potrebbe esserci una cospirazione in atto.

Kemal e Nihan uniscono quindi le forze per cercare di capire chi potrebbe avere interesse a far ricadere le colpe su Zeynep. Nel tentativo di scagionare la sorella, Kemal inizia a raccogliere indizi sulla vera identità di Omer e sui possibili mandanti che potrebbero essere coinvolti in questa intricata vicenda.