Endless Love anticipazioni 5 luglio: Emir gioca l'ultima carta per conquistare Nihan, Zeynep è in crisi

Endless Love torna domani venerdì 5 luglio su Canale 5 alle 14:10. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Tufan vuole aiutare Asu nella sua vendetta. La soap turca ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni del 5 luglio: Tufan diviso tra amore e vendetta

Kemal e Leyla si ritrovano nella sede amministrativa per esaminare i conti riguardanti la costruzione della scuola, un progetto affidato da Emir e Nihan. Mentre confrontano i numeri si rendono conto che mancano le risorse economiche cruciali per completare il lavoro. Kemal, sembra determinato ma preoccupato, mentre cerca di trovare una soluzione.

Nel frattempo, Emir si trova bloccato lungo una strada isolata a causa di un guasto alla macchina che lui stesso ha causato. L'uomo vuole ricreare la serata romantica che sua moglie ha vissuto con Kemal, sperando che Nihan possa sentirsi vicina a lui. I due si fermano a mangiare in una taverna isolata, ma la magia non scatta

Tufan è in ansia per Asu

D'altra parte, Zeynep è fuori con sua madre e sua suocera, in un tentativo maldestro di trovare un modo per andare d'accordo. Nonostante il comune affetto per il futuro nipote, la tensione tra le due donne è evidente. Si provocano reciprocamente, la ragazza si sente intrappolata tra le due donne e la giornata si trasforma in un incubo.

Intanto, Tufan, turbato e confuso, si apre con la madre ritrovata. Le confessa che farebbe di tutto per rendere felice Asu, la donna che ama profondamente ma teme che lei possa finire per scegliere Kemal. La soluzione migliore sarebbe riuscire ad aiutare la donna ad ottenere la vendetta desiderata.