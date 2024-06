Endless Love anticipazioni 5 giugno: Kemal e Nihan scoprono il segreto di Galip, Emir salva Tarik

Anticipazioni della trama di Endless Love per la puntata in onda mercoledì 5 giugno alle 14:10 su Canale 5, in cui Kemal e Nihan scoprono dove si trova Nursen. Kara Sevd, questo è il titolo originale della soap turca, è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 4 giugno: Zeynep assiste a un incontro tra Leyla e Onder, in cui l'uomo le rivela di aver vissuto una vita infelice dopo la loro separazione. Subito dopo racconta tutto a Vildan, moglie di Onder. La donna affronta suo marito e lo caccia da casa. La famiglia Soydere, riunita al completo in commissariato, riceve delle buone notizie: il rapporto della scientifica ha scagionato Tarik dall'accusa di omicidio.

Anticipazioni del 5 giugno di Endless Love: Nursen racconta la verità sul suicidio di Mujgan

Dopo che Kemal ha denunciato Tarik per l'omicidio di Karen, Huseyin, padre dei due ragazzi, prova a convincerlo di aver commesso un grave errore: ha rischiato di mandare suo fratello in carcere. Tarik, comunque, è stato prosciolto dalle accuse grazie all'intervento dell'avvocato di Emir che, in questo modo, è diventato l'eroe della situazione.

Tarik è stato scagionato grazie ad Emir

Nel frattempo, Zehir ha trovato Nursen, la donna che 25 anni prima aveva assistito al tentato suicidio di Mujgan. Kemal e Nihan vanno dalla testimone, sperando che gli rilevi il grande segreto che nasconde Galip. Quando si trovano faccia a faccia con la donna, il giovane Soydere l'accusa di aver dichiarato che Mujgan fosse morta, anche se in realtà era viva. Nihan le chiede di dire la verità. Nursen cede alle pressioni e racconta cosa è successo quella sera: la vittima non si è suicidata.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Zeynep assiste a un incontro tra Leyla e Onder