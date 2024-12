Endless Love anticipazioni 5 dicembre: Emir sorprende Zeynep con una decisione clamorosa

Ecco le anticipazioni della soap turca in onda su Canale 5 domani alle 14.10 circa: la serie viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il martedì e il giovedì in prima serata.

Anteprima della trama di Endless Love per la puntata in onda giovedì 5 dicembre alle 14.10 su Canale 5: Zeynep confessa ad Hakan il suo amore per Emir.

Riassunto dell'episodio precedente

La rivelazione dell'assassino di Ozan scuote profondamente le vite di tutti. La verità travolge Kemal, lasciandolo a confrontarsi con le devastanti ripercussioni sulla sua famiglia. Nihan, seppur immersa nella tragedia, cerca conforto nell'amore. Tarik, sopraffatto dal peso della colpa, chiede a Kemal di accompagnarlo alla polizia, pronto a confessare il crimine e affrontare la giustizia.

La confessione di Tarik segna un punto di rottura tra i fratelli: nonostante il desiderio di redenzione, il danno è irreparabile. In questo momento di dolore, Mercan offre a Kemal il conforto della sua esperienza personale, condividendo una tragica storia per dimostrargli che, col tempo, anche le ferite più profonde possono guarire.

Hakan viene respinto da Zeynep

Anticipazioni di Endless Love: Zeynep riceve una telefonata importante da Emir

Hakan si presenta inaspettatamente a casa Soyder. Fehime e Huseyin, sempre ospitali e felici di accogliere il possibile genero, lo ricevono con grande calore. Tuttavia, l'atteggiamento di Zeynep è in chiaro contrasto: la ragazza si mostra fredda e distante, nonostante l'uomo cerchi di instaurare un dialogo sincero.

Zeynep, incapace di fingere, affronta Hakan con sincerità, confessandogli di non volerlo illudere. La giovane non riesce a nascondere i sentimenti che ancora prova per Emir, nonostante la loro relazione sia stata motivo di scandalo e dolore per la sua famiglia. Il suo cuore è prigioniero di un amore tossico, che continua a tormentarla.

Poco dopo, Zeynep riceve una convocazione proprio da Emir. Il potente uomo d'affari, e padre del bambino che porta in grembo, la attira nella sua rete con l'ennesimo colpo di scena: una decisione clamorosa che promette di cambiare tutto. Ma quale sarà la sua mossa? Una proposta inaspettata o un piano per manipolare nuovamente la sorella della sua nemesi?

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: La detenzione di Tarik in carcere ha inizio.