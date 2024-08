Endless Love anticipazioni 5 agosto: Ozan chiede spiegazioni a Nihan, Emir studia un piano con Zeynep

Ecco cosa succederà nella puntata della soap turca che andrà in onda domani 5 agosto alle 14:10 circa, la serie viene trasmessa dal lunedì al venerdì nel daytime del pomeriggio.

Anticipazioni della trama della puntata di Endless Love in onda lunedì 5 agosto su Canale 5 alle 14:10: Tufan ha trovato Hakki. Il titolo originale della serie è Kara Sevd, il racconto ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award. La soap è disponibile in live streaming e on demand, su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love del 5 agosto: Il piano per salvare l'onore di Zeynep

Ozan ha scoperto che Nihan ha diffuso la voce che il figlio che sua moglie aspetta è di Emir. Ora, il ragazzo affronta la sorella chiedendole spiegazioni per il suo comportamento verso Zeynep, ma non ottiene alcuna risposta. Emir, per allontanarli da casa, suggerisce al ragazzo di fuggire con sua moglie.

Ozan, nel tentativo di mettere a tacere le voci su Zeynep, chiede alla moglie di sottoporsi a un test di paternità. Lei è inizialmente riluttante, sapendo che suo marito non è il padre del bambino che porta in grembo, ma viene poi convinta da Emir che le spiega il piano che ha in mente.

Zeynep chiede aiuto ad Emir

L'uomo le assicura infatti che interverrà sul test in modo che la paternità risulti del marito. Si accorda inoltre con la ragazza perché convinca suo Ozan a fuggire con lei. Tufan riesce finalmente a trovare Hakki, che si trova in una villa vicina a quella di Mujigan. Lo osserva aspettando il momento giusto per agire.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Zeynep conferma che le voci sulla relazione tra lei ed Emir sono soltanto bugie di Nihan.