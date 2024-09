Endless Love anticipazioni 4 settembre: Nihan fa una dichiarazione scioccante e Kemal perde la testa

Anticipazioni della trama di Endless Love per la puntata in onda mercoledì 4 settembre alle 14:10 su Canale 5: Tarik si ribella ad Emir. Kara Sevd, questo è il titolo originale della soap turca, è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love: Emir litiga con Asu

Kemal rifiuta di incontrare Nihan, che ritiene responsabile del suo arresto, dopo la deposizione della sua ex fidanzata in tribunale. La ragazza si era recata da lui per rivelargli di essere incinta del suo bambino. Delusa e amareggiata, Nihan all'uscita dal carcere rilascia un'intervista in cui afferma pubblicamente di aspettare un figlio da Emir.

Quando Kemal ascolta le dichiarazioni della donna, è travolto da un'esplosione di rabbia che lo porta a essere messo in isolamento. Nel frattempo, Tarik decide di affrontare Emir, comunicandogli che, dopo lo scontro con Kemal, non può più continuare a lavorare per lui. Kozcuoğlu mantiene un'apparente calma, ma non riesce a nascondere del tutto sottili minacce velate.

Tarik ha una discussione con Emir

Emir, ancora ricoverato in ospedale, ha un acceso confronto con Asu, durante il quale le tensioni raggiungono il culmine. Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Emir si riprende dopo l'ultima operazione che ha subito ma scopre ben presto che il ritorno alla normalità non sarà semplice.