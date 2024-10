Endless Love, anticipazioni 4 ottobre: Nihan scopre il legame tra Asu ed Emir, Zeynep vuole la verità

Anteprima della trama di Endless Love per la puntata in onda venerdì 4 ottobre alle 14:10 su Canale 5, Kemal e Nihan sospettano che Asu possa avere un legame con la morte di Ozan. Kara Sevd, questo è il titolo originale della soap turca, è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love, Zeynep: il confronto con Emir sulla misteriosa donna

Leyla e Ayhan nella città di Zonguldak hanno trovato il documento che dimostra che Asu ed Emir sono fratelli. Kemal rivela a Nihan l'esistenza di una carta che dimostra la parentela tra Asu ed Emir. La scoperta scuote profondamente Nihan, che ora vede in Asu un elemento ancora più oscuro di quanto immaginasse.

Kemal e Nihan cominciano a sospettare che Asu non solo abbia tenuto nascosta questa verità, ma che possa anche essere coinvolta nella morte di Ozan, avendo accesso a informazioni cruciali che potrebbero far luce su quella tragedia. Nel frattempo, Zeynep, ormai intrappolata in un turbine di gelosia per Emir, si confronta con lui.

Leyla scopre il segreto di Asu ed Emir

La sorella di Kemal esige di sapere chi sia la misteriosa donna che ha visto al suo fianco. La sua ossessione per l'amante le offusca la mente, e ignora completamente che quella donna è proprio Asu, la sorella di Emir. Nel mezzo di questo scontro arriva Nihan, che ha seguito Zeynep per scoprire la verità sugli incontri tra suo marito e la donna.