Endless Love anticipazioni 4 novembre, Zeynep chiede a Tarik di eliminare le prove dell’omicidio di Ozan

Anticipazioni della trama della puntata di Endless Love in onda lunedì 4 novembre su Canale 5 alle 14.10 Kemal e Nihan cercano la verità su Ozan. Il racconto ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award. La soap è disponibile in live streaming e on demand, su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Zeynep è turbata dopo aver scoperto di essere incinta. Emir si presenta per salutarla, apparentemente per dirle addio, ma ha in mente un piano per sacrificarla come capro espiatorio. Nel frattempo, Kemal e Nihan continuano le loro indagini sulla morte di Ozan: con l'aiuto di Zehir, riescono a rintracciare il medico forense coinvolto e la costringono a contattare il suo mandante per fissare un incontro.

Tornata a casa, Nihan si trova di fronte a Emir, che le propone il divorzio. Mentre Nihan e Kemal si preparano a incontrare l'assassino di Ozan, Emir anticipa le loro mosse e organizza il rapimento di Zeynep per usarla contro di loro. Tuttavia, Hakan rivela a Emir la gravidanza di Zeynep, che decide di risparmiarla. Nel frattempo, Tarik, deciso a separarsi, costringe Banu a firmare i documenti per il divorzio, nonostante lei chieda una seconda possibilità

Anticipazioni di Endless Love: Kemal e Nihan cercano testimoni all'ospedale

Zeynep chiede a Tarik di aiutarla a eliminare le prove in possesso di Hakan, che potrebbero incriminarla per l'omicidio di Ozan. Mentre i due fratelli tentano di gestire questa situazione pericolosa, Kemal e Nihan decidono di indagare personalmente: si recano all'ospedale in cui Ozan era stato ricoverato per cercare testimonianze utili.

Kemal e Nihan, ormai trasformatisi in due detective provetti, sanno che qualsiasi dettaglio potrebbe essere decisivo, così interrogano medici e personale nella speranza di individuare qualcuno che abbia visto o sentito qualcosa di sospetto la notte del delitto. I due, vogliono assicurare l'assassino del povero fratello di Nihan alla giustizia che ha archiviato il caso come suicidio.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: disperata per la sua situazione, Zeynep chiede aiuto al fratello Tarik.