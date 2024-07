Endless Love anticipazioni 4 luglio, Emir e Nihan vivono una serata romantica ma Kemal lo ignora

Anticipazioni della trama di Endless Love per la puntata in onda giovedì 4 luglio alle 14:10 su Canale 5, in cui Kemal e Nihan iniziano a lavorare fianco a fianco. Kara Sevd, questo è il titolo originale della soap turca, è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni del 4 luglio: Emir ha un piano per sedurre sua moglie

Kemal, convinto dal signor Hakki, decide di ritirare le sue dimissioni. Questo lo porta a lavorare insieme Nihan su un nuovo progetto. Trattandosi di un piano che giaceva nei cassetti da molti anni, Soydere sospetta che Emir stia usando il progetto per nascondere eventuali azioni illegali della sua compagnia.

Nihan, ignara delle perplessità del suo ex fidanzato, si dedica con entusiasmo al progetto. L'obiettivo è costruire una scuola nell'area della centrale termoelettrica, un'iniziativa che la entusiasma particolarmente. Parallelamente, Kemal e Leyla esaminano i conti e scoprono che mancano le risorse economiche necessarie per portare a termine la costruzione della scuola. Questa rivelazione mette in luce le difficoltà finanziarie e la necessità di trovare una soluzione per non deludere le aspettative di chi crede in questa iniziativa.

Leyla ha delle perplessità sul nuovo progetto di Emir

Nel frattempo, Emir interrompe l'attività di Nihan, costringendola a tornare a casa. Tuttavia, dietro questo gesto si nasconde un piano: Emir finge un guasto alla macchina e ricrea una situazione romantica che sua moglie aveva vissuto tempo prima con Kemal. I due finiscono per condividere un piatto di pasta in una casetta di campagna, un momento che riporta a galla vecchi ricordi e sentimenti contrastanti.