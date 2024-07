Endless Love anticipazioni 31 Luglio: Emir ora vuole uccidere Asu e chiede aiuto a Zeynep

Anticipazioni della trama di Endless Love per la puntata in onda mercoledì 31 luglio alle 14:10 su Canale 5, Asu è in pericolo di vita. Kara Sevd, questo è il titolo originale della soap turca, è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni del 31 luglio di Endless Love, La liberazione di Emir e Ozan: conseguenze e reazioni

Durante una riunione aziendale, Kemal Soydere si compiace dell'assenza del suo nemico, arrestato durante la festa di raccolta fondi e ancora sotto indagine per la morte di Linda. Tuttavia, l'ingegnere deve ricredersi quando Nihan decide di assumere, a sorpresa, il ruolo di Emir in azienda durante la sua forzata assenza.

L'udienza che deve stabilire se Emir Kozcuoğlu e Ozan saranno sottoposti a carcerazione preventiva si conclude con la loro liberazione. Asu va nel panico, temendo che Emir la cercherà per toglierle la vita, e si rifugia sotto la protezione di Kemal. Nonostante questo, evita di rivelargli la sua vera identità.

Asu deve guardarsi le spalle da Emir

Zeynep riceve un messaggio da Emir: vuole parlarle. Nihan, insospettita, li segue da lontano fino al luogo dell'incontro. Emir chiede a Zeynep un'ulteriore prova della sua fedeltà: incontrare Asu, promettendo in cambio di non tentare più di farla abortire. L'obiettivo di Emir è ingannare la moglie di Ozan per attirare Asu in una trappola mortale.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Asu scopre che Emir potrebbe essere rilasciato in attesa del processo.