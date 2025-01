Endless Love anticipazioni 30 gennaio: Emir costringe Nihan a scegliere tra la vita di Kemal e quella di Deniz

Anteprima della trama di Endless Love per la puntata in onda giovedì 30 gennaio alle 14.10 su Canale 5: Nihan e Kemal cadono nella trappola di Emir. La soap è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Emir riesce a seminare la polizia e Kemal, l'uomo scappa dal luogo in cui ha tenuto prigioniera la sorella e la figlia del suo nemico portando con sé la piccola Deniz. Nihan si lancia all'inseguimento di Emir sperando di riuscire a fermarlo. Nel frattempo, Kemal si precipita verso il luogo in cui Zeynep è tenuta prigioniera.

Lei è ormai rassegnata al peggio. Zeynep è convinta che l'amore tossico per Emir le costerà la vita. La macchina di Emir viene finalmente localizzata dalla polizia, accendendo una scintilla di speranza. Tuttavia, quando le forze dell'ordine raggiungono il veicolo, all'interno non trovano né Emir né la piccola Deniz.

Kemal cade nella trappola di Emir

Anticipazioni di Endless love:

Nihan e Kemal, ormai disperati, sembrano trovare un indizio fondamentale per ritrovare Deniz. Davanti all'abitazione in cui Emir si era nascosto, scoprono alcuni pezzi di carta bruciati. Ricostruendoli, si rendono conto che si tratta di una piantina di ristrutturazione, che li conduce a un edificio abbandonato. Potrebbe essere il nascondiglio in cui Emir ha portato la bambina

Ma ciò che sembrava un colpo di fortuna si trasforma presto in un incubo. Quella traccia, che sembrava accidentalmente lasciata indietro, è in realtà una trappola studiata nei minimi dettagli. Emir ha anticipato le loro mosse e li ha condotti dritti in un vicolo cieco. In questo luogo, Nihan si troverà di fronte a una decisione devastante, un bivio che cambierà per sempre il corso della sua vita.

Nel frattempo, Asu, dopo un lungo periodo di ricovero, si lascia coinvolgere in una romantica uscita con il dottore che si è preso cura di lei. Ma proprio quando sembra che la sua vita possa prendere una piega diversa, riceve una comunicazione segreta: le istruzioni per fuggire dall'ospedale. Un'ombra del suo passato torna a farle visita, offrendole una via di fuga.

