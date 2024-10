Endless Love anticipazioni 30 ottobre, Tarik si schiera con Kemal, Nihan si sacrifica per Deniz

Scopriamo cosa succederà nella soap turca in onda su Canale 5 domani alle 14:10 circa: la serie viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il giovedì in prima serata.

Anticipazioni della trama di Endless Love per la puntata in onda mercoledì 30 ottobre alle 14:10 su Canale 5: nella borsa di Fehime, Tarik trova una microspia. La soap turca, il cui titolo originale è Kara Sevd, è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Endless Love: riassunto episodio precedente

Kemal si è nascosto con Deniz. Tutti lo stanno cercando. Da un lato c'è la polizia: Hakan ha saputo da Zeynep che Deniz è in realtà la figlia di Kemal, ma deve fare comunque il suo dovere e arrestare il rapitore. Dall'altro lato c'è Emir, che mette in moto tutte le sue risorse per ritrovare la bambina.

I familiari e i conoscenti di Kemal sono infatti sorvegliati a vista ventiquattro ore su ventiquattro dagli uomini di Emir. Kemal è consapevole del fatto che il suo piano è fallito perché qualcuno ha fatto la spia ed è deciso a scoprire di chi si tratta.

Kemal viene ricercato per il rapimento di Deniz

Anticipazioni del 29 ottobre: Una talpa sta spiando Fehime

Kemal Soydere trova un alleato insperato nel fratello Tarik, che decide di aiutarlo nel suo rischioso piano per mettere al sicuro Deniz. Tarik, infatti, durante una verifica precauzionale, scopre una microspia nascosta nella borsa della madre, usata evidentemente per spiare i movimenti della famiglia. Nonostante il peso emotivo e il dolore di doverlo ammettere, suo fratello decide di fare la cosa giusta e denuncia la presenza della talpa a Kemal, dimostrando finalmente di essere dalla sua parte.

Nel frattempo, Nihan Sezin, sebbene consapevole che Deniz sia al sicuro con Kemal, fatica comunque a sopportare la distanza dalla figlia. Per non destare sospetti, la donna si mostra disperata con Emir Kozcuoğlu, mantenendo così l'apparenza di una madre angosciata che non sa dove si trovi la propria bambina. Questo gioco di finzione con suo marito le costa caro, ma è disposta a sopportare tutto per proteggere la sua famiglia e contribuire a mettere fine all'incubo che il perfido uomo rappresenta per loro.

