Endless Love anticipazioni 3 ottobre: Zehir sospetta di Tarik, Leyla e Ayhan scoprono la verità su Asu

Anteprima della trama di Endless Love per la puntata in onda giovedì 3 ottobre alle 14:10 su Canale 5, Emir mette alle strette Asu. Kara Sevd, questo è il titolo originale della soap turca, è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love: la scoperta di Leyla e Ayhan

L'affare del terreno si rivela un fallimento per Kemal a causa delle macchinazioni di Emir. La regia occulta di Emir si manifesta chiaramente, ma Zehir crede che qualcuno gli abbia passato informazioni riservate, e il suo sospetto ricade su Tarik, il fratello di Kemal che ha sempre collaborato con il nemico storico dei Soydere.

Nel frattempo, Emir si sente ormai in totale controllo della situazione. Con una sicurezza crescente, ordina ad Asu, fidanzata di Kemal e sorella segreta di Emir, di rubare documenti dall'azienda di Kemal, convinto che queste prove possano incriminare il suo rivale e dimostrare le presunte irregolarità commesse nell'acquisto delle azioni della Kozcuoglu Holding.

Ayhan ha scoperto l'identità di Asu

Parallelamente, Leyla e Ayhan si trovano nella città di Zonguldak, dove continuano la loro ricerca del documento che dimostrerebbe la parentela segreta tra Asu ed Emir, rivelazione che potrebbe avere conseguenze devastanti. Dopo una lunga ricerca, finalmente trovano la prova che cercavano, confermando che Asu ed Emir sono fratelli.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: dopo il fallimento dell'affare del terreno, Zehir nutre dei sospetti su Tarik.