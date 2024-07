Endless Love anticipazioni 3 luglio: Nihan tende una trappola a Zeynep, Kemal teme le azioni di Emir

Anticipazioni della trama di Endless Love per la puntata in onda mercoledì 3 luglio alle 14:10 su Canale 5, in cui Kemal scopre che lavorerà al fianco della sua ex fidanzata. Kara Sevd, questo è il titolo originale della soap turca, è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni del 3 luglio: Kemal indaga sul nuovo progetto della società del suo nemico

La storia si evolve con Emir che, decidendo di coinvolgere Nihan negli affari della Kozkuoglu Holding, la nomina a capo di un'iniziativa benefica molto significativa: la costruzione di una scuola sul terreno della centrale elettrica dell'azienda. Nihan, sebbene inizialmente riluttante, accetta il ruolo soprattutto perché Kemal, che era originariamente destinato a gestire il progetto, ha dato le dimissioni.

Ciò che Nihan e Emir non sanno è che il signor Hakki ha persuaso segretamente Kemal a ritirare le dimissioni, portando così i due ex fidanzati a dover lavorare insieme. Nel frattempo, l'iniziativa della scuola non è nuova: era stata concepita tempo fa ma era stata messa da parte. Il fatto che Emir abbia deciso ora di riprendere questo progetto dal cassetto solleva sospetti in Kemal, che teme che l'uomo possa avere motivazioni nascoste, magari utilizzando l'iniziativa per coprire azioni illegali della sua compagnia.

Kemal indaga sulle ultime azioni di Emir

Parallelamente, in un'altra storyline, Nihan, dopo aver scoperto la cognata Zeynep nella stanza di Emir in circostanze sospette, inizia a pensare che ci sia qualcosa di non chiaro nel rapporto tra sua cognata e suo marito. Per verificare le sue supposizioni, Nihan organizza una sorta di trappola per cogliere Zeynep in fallo e capire se le sue preoccupazioni sono fondate.